Обстріл Нікополя: поранено п’ятьох людей, серед них діти

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Вдень з “Градів” ворог бив по Марганецькій громаді, під обстріл потрапила Червоногригорівська громада. На місці працюють рятувальники.
Увечері окупанти відкрили вогонь по Нікополю. Поранення отримали троє жінок, 12-річна дівчинка отримала травми руки, а 10-річний хлопчик осколкові поранення та контузію. Усі постраждалі у лікарні.
Через артилерійський обстріл зайнявся житловий будинок. Всього пошкоджено 24 приватні будинки, 7 господарських споруд, 20 сонячних панелей, 2 газопроводи та 4 лінії електропередач. На місцях влучання працюють відповідні служби.
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