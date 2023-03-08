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Обстріл Нікополя: поранено п’ятьох людей, серед них діти

Сьогодні 19:15
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Російська армія за день тричі обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області, поранено п'ятеро людей, серед них двоє дітей.

Новости Днепра про Обстріл Нікополя: поранено п'ятьох людей, серед них діти

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Вдень з “Градів” ворог бив по Марганецькій громаді, під обстріл потрапила Червоногригорівська громада. На місці працюють рятувальники.

Увечері окупанти відкрили вогонь по Нікополю. Поранення отримали троє жінок, 12-річна дівчинка отримала травми руки, а 10-річний хлопчик осколкові поранення та контузію. Усі постраждалі у лікарні.

Через артилерійський обстріл зайнявся житловий будинок. Всього пошкоджено 24 приватні будинки, 7 господарських споруд, 20 сонячних панелей, 2 газопроводи та 4 лінії електропередач. На місцях влучання працюють відповідні служби.

Новости Днепра про Обстріл Нікополя: поранено п'ятьох людей, серед них діти

Новости Днепра про Обстріл Нікополя: поранено п'ятьох людей, серед них діти

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Новости Днепра про Обстріл Нікополя: поранено п'ятьох людей, серед них дітиУкраїнська Новости Днепра про Обстріл Нікополя: поранено п'ятьох людей, серед них дітиРусский

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