Обстріл Нікополя: поранено п’ятьох людей, серед них діти

Російська армія за день тричі обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області, поранено п'ятеро людей, серед них двоє дітей.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Вдень з “Градів” ворог бив по Марганецькій громаді, під обстріл потрапила Червоногригорівська громада. На місці працюють рятувальники.

Увечері окупанти відкрили вогонь по Нікополю. Поранення отримали троє жінок, 12-річна дівчинка отримала травми руки, а 10-річний хлопчик осколкові поранення та контузію. Усі постраждалі у лікарні.

Через артилерійський обстріл зайнявся житловий будинок. Всього пошкоджено 24 приватні будинки, 7 господарських споруд, 20 сонячних панелей, 2 газопроводи та 4 лінії електропередач. На місцях влучання працюють відповідні служби.

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