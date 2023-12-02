О разрушенном российской ракетой доме на Победе написали сказку с иллюстрациями

Об этом сообщает Yuliya Ratsibarska в Facebook.
Это одна из иллюстраций к праздничному рассказу, который редактировала моя подруга Зоя Жук. Нет, там не о войне и не о разбомбленных городах. Но история – реальная. История мальчика, который жил в этом доме, а затем оказался на лечении в столичном Охмадитите, говорится в сообщении.
История о маленьком мальчике обещает быть поучительной и очень теплой.
Книга называется «Святой Николай и попугайчик с Набережной Победы». К ее созданию присоединились писательница Люба Кондратьевич и художница Богдана Бондарь.
Напомним, что во время того ракетного террора по городу погибли 46 мирных днепрян, 6 из них — дети.
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