На Дніпропетровщині рятувальники ліквідовуючи пожежу виявили тіло загиблої жінки

Горів одноповерховий житловий будинок.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
На місці рятувальники встановили, що вогнем охоплені кімнати житлового будинку.
Існував ризик перекидання вогню на дах будинку.
У помешканні рятувальники виявили тіло загиблої жінки, 1942 року народження.
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