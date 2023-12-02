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  • На Дніпропетровщині рятувальники ліквідовуючи пожежу виявили тіло загиблої жінки

На Дніпропетровщині рятувальники ліквідовуючи пожежу виявили тіло загиблої жінки

Сьогодні 11:38
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На вулиці Лугова міста Тернівка Павлоградського району сталася пожежа.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині рятувальники ліквідовуючи пожежу виявили тіло загиблої жінки

Горів одноповерховий житловий будинок.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місці рятувальники встановили, що вогнем охоплені кімнати житлового будинку. 

Існував ризик перекидання вогню на дах будинку.

У помешканні рятувальники виявили тіло загиблої жінки, 1942 року народження.

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