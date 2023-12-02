Про зруйнований російською ракетою будинок на Перемозі написали казку з ілюстраціями

Історія про зруйнований російською ракетою будинок з'явилася на сторінках дитячої книжки.

Про це повідомляє Yuliya Ratsibarska у Facebook.

Це – одна з ілюстрацій до святочного оповідання, яке редагувала моя подруга Зоя Жук. Ні, там не про війну і не про розбомблені міста. Але історія – реальна. Історія хлопчика, який жив у цьому будинку, а потім опинився на лікуванні в столичному Охмадититі, – сказано у повідомленні.

Історія про маленького хлопчика обіцяє бути повчальною та дуже теплою.

Книга має назву “Святий Миколай і папужка з Набережної Перемоги”. До її створення долучилися письменниця Люба Кіндратович та художниця Богдана Бондар.

Нагадаємо, що під час того ракетного терору по місту загинуло 46 мирних дніпрян, 6 з них діти.

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