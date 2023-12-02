Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.
Ворог вдарив ракетами по Дніпровському району. Минулося без загиблих та постраждалих. Це найголовніше, – сказано у повідомленні.
Територію зараз обстежують рятувальники та інші служби.
Наслідки ударів уточнюються.
Сьогодні ми вже повідомляли про те, що вночі над Дніпропетровщиною збили ракету.
Читайте також:
У Донецькій області на війні 28 листопада загинув житель Синельниково Юрій…
В Україні зростають ціни на картоплю.
В історичному музеї Яворницького можна інтелектуально "відсвяткувати" Новий рік.
У Дніпрі в чоловіка, який має інвалідність, вкрали матеріали для…