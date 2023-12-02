У Дніпрі вранці чули потужні вибухи: коментар ОВА

Сьогодні вранці у Дніпрі пролунали вибухи.

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.

Ворог вдарив ракетами по Дніпровському району. Минулося без загиблих та постраждалих. Це найголовніше, – сказано у повідомленні.

Територію зараз обстежують рятувальники та інші служби.

Наслідки ударів уточнюються.

Сьогодні ми вже повідомляли про те, що вночі над Дніпропетровщиною збили ракету.

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