У Дніпрі вранці чули потужні вибухи: коментар ОВА - Днепр Инфо
У Дніпрі вранці чули потужні вибухи: коментар ОВА
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Сегодня 10:55

Сьогодні вранці у Дніпрі пролунали вибухи.

Новости Днепра про У Дніпрі вранці чули потужні вибухи: коментар ОВА

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.

Ворог вдарив ракетами по Дніпровському району. Минулося без загиблих та постраждалих. Це найголовніше, – сказано у повідомленні.

Територію зараз обстежують рятувальники та інші служби.

Наслідки ударів уточнюються. 

Сьогодні ми вже повідомляли про те, що вночі над Дніпропетровщиною збили ракету.

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Новости Днепра про У Дніпрі вранці чули потужні вибухи: коментар ОВАУкраїнська

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