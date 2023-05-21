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  • Ночью Россия атаковала Днепропетровскую область беспилотниками, а на утро снова ударила из тяжелой артиллерии

Ночью Россия атаковала Днепропетровскую область беспилотниками, а на утро снова ударила из тяжелой артиллерии

Сегодня 07:59
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В ночь с 20 на 21 мая Россия атаковала Днепропетровскую область и в частности Днепр БпЛА. Жители области и города слышали сильные взрывы. Сработала украинская ПВО.

Новости Днепра про Ночью Россия атаковала Днепропетровскую область беспилотниками, а на утро снова ударила из тяжелой артиллерии

Все беспилотники военные из воздушного командования «Схід» сбили. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Остаток ночи в регионе было спокойно — без обстрелов. Однако уже на утро враг снова прибегнул к террору. Так, оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по Никопольщине. Пострадала Мировская громада.

К счастью, никто из людей не пострадал. Последствия атаки уточняются.

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Новости Днепра про Ночью Россия атаковала Днепропетровскую область беспилотниками, а на утро снова ударила из тяжелой артиллерииУкраїнська Новости Днепра про Ночью Россия атаковала Днепропетровскую область беспилотниками, а на утро снова ударила из тяжелой артиллерииРусский

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