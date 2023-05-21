Ночью Россия атаковала Днепропетровскую область беспилотниками, а на утро снова ударила из тяжелой артиллерии

Все беспилотники военные из воздушного командования «Схід» сбили. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
Остаток ночи в регионе было спокойно — без обстрелов. Однако уже на утро враг снова прибегнул к террору. Так, оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по Никопольщине. Пострадала Мировская громада.
К счастью, никто из людей не пострадал. Последствия атаки уточняются.
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Автор:
В Днепре слышали взрыв
Правда, это только дипломная работа одного из выпускников-архитекторов.
Это одно из самых старых захоронений в регионе.
В Днепре ищут приют для местного Хатико.
Захватите с собой зонт!
В Днепре слышали взрыв
Правда, это только дипломная работа одного из выпускников-архитекторов.
После тихой ночи утро было неспокойным.
Это одно из самых старых захоронений в регионе.
В Днепре ищут приют для местного Хатико.
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