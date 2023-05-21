Вночі Росія атакувала Дніпропетровщину безпілотниками, а на ранок знову вдарила з важкої артилерії

Усі безпілотники військові з повітряного командування “Схід” збили. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Решту ночi в регіоні було спокійно – без обстрiлiв. Проте вже на ранок ворог знову вдався до терору. Так, окупанти вдарили з важкої артилерiї по Нiкопольщині. Постраждала Мирівська громада.
На щастя, ніхто з людей не постраждав. Наслiдки атаки уточнюються.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі чули вибух
Щоправда, це тільки дипломна робота одного із випускників-архітекторів.
Після тихої ночі ранок був неспокійним.
Це одне із найстаріших поховань в регіоні.