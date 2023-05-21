Вночі Росія атакувала Дніпропетровщину безпілотниками, а на ранок знову вдарила з важкої артилерії

У ніч з 20 на 21 травня Росія атакувала Дніпропетровщину та зокрема Дніпро БпЛА. Мешканці області та міста чули сильні вибухи. Спрацювала українська ППО.

Усі безпілотники військові з повітряного командування “Схід” збили. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Решту ночi в регіоні було спокійно – без обстрiлiв. Проте вже на ранок ворог знову вдався до терору. Так, окупанти вдарили з важкої артилерiї по Нiкопольщині. Постраждала Мирівська громада.

На щастя, ніхто з людей не постраждав. Наслiдки атаки уточнюються.

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