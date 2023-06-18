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Ночью Россия атаковала Днепропетровщину «шахедами»: что известно

Сегодня 08:11
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Ночью 18 июня Россия в очередной раз пыталась нанести удар по Днепропетровской области.

Новости Днепра про Ночью Россия атаковала Днепропетровщину

Государство-террорист направило на Днепропетровщину два «шахеда».

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

К счастью, защитники неба из ПвК «Схід» уничтожили вражеские беспилотники. Больше атак на регион не зафиксировано.

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