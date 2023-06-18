Ночью Россия атаковала Днепропетровщину «шахедами»: что известно

Государство-террорист направило на Днепропетровщину два «шахеда».
Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
К счастью, защитники неба из ПвК «Схід» уничтожили вражеские беспилотники. Больше атак на регион не зафиксировано.
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