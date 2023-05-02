Не паникуйте: сегодня в течение дня в Кривом Роге будут проводить плановые взрывы

Об этом сообщает Управление печати и внутренней политики исполкома Криворожского горсовета.
В течение нескольких часов, с 10:00 до 17:00, работники ПАО «ЧПП «Кривбасвзрывпром» будут проводить плановые испытательные взрывные работы.
Звуки взрывов будут слышны жителям Терновского района.
Работы выполняются в соответствии с утвержденными методиками и инструкциями, причин для беспокойства нет.
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