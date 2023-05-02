Не панікуйте: сьогодні протягом дня у Кривому Розі проводитимуть планові вибухи

Про це повідомляє Управління преси та внутрішньої політики виконкому Криворізької міськради.
Впродовж кількох годин, з 10:00 до 17:00, працівники ПАТ «ПВП «Кривбасвибухпром» будуть проводити планові випробувальні вибухові роботи.
Звуки вибухів буде чути мешканцям Тернівського району.
Роботи виконуються відповідно до затверджених методик та інструкцій, причин для занепокоєння немає.
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