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  • Не панікуйте: сьогодні протягом дня у Кривому Розі проводитимуть планові вибухи

Не панікуйте: сьогодні протягом дня у Кривому Розі проводитимуть планові вибухи

Сьогодні 10:00
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Сьогодні, 2 травня, у Кривому Розі можна почути звуки планових вибухів.

Новости Днепра про Не панікуйте: сьогодні протягом дня у Кривому Розі проводитимуть планові вибухи

Про це повідомляє Управління преси та внутрішньої політики виконкому Криворізької міськради.

Впродовж кількох годин, з 10:00 до 17:00, працівники ПАТ «ПВП «Кривбасвибухпром» будуть проводити планові випробувальні вибухові роботи.

Звуки вибухів буде чути мешканцям Тернівського району.

Роботи виконуються відповідно до затверджених методик та інструкцій, причин для занепокоєння немає.

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Новости Днепра про Не панікуйте: сьогодні протягом дня у Кривому Розі проводитимуть планові вибухиУкраїнська Новости Днепра про Не панікуйте: сьогодні протягом дня у Кривому Розі проводитимуть планові вибухиРусский

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