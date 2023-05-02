Не панікуйте: сьогодні протягом дня у Кривому Розі проводитимуть планові вибухи

Сьогодні, 2 травня, у Кривому Розі можна почути звуки планових вибухів.

Про це повідомляє Управління преси та внутрішньої політики виконкому Криворізької міськради.

Впродовж кількох годин, з 10:00 до 17:00, працівники ПАТ «ПВП «Кривбасвибухпром» будуть проводити планові випробувальні вибухові роботи.

Звуки вибухів буде чути мешканцям Тернівського району.

Роботи виконуються відповідно до затверджених методик та інструкцій, причин для занепокоєння немає.

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