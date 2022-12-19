Не новогодний пожар: в Днепре на Елочной горела хозяйственная постройка

К счастью, в результате пожара погибших и пострадавших нет.

Огонь повредил вещи, которые были внутри, внутренняя отделка стен и конструкции хозяйственной постройки. Общая площадь пожара составила 20 кв.

Ночью 19 декабря в Соборном районе города на улице Елочной произошел пожар внутри хозяйственной постройки. Огонь распространялся и опрокинулся на крышу постройки. Спасатели приступили к тушению.

В Днепре на улице Елочной горела хозяйственная постройка, огонь перекинулся на крышу.

В КП "Днепропроводоканал" просят прощения за временные неудобства.

Сегодня в Днепре произошла трагедия.

В Днепре за 3,2 тыс грн сдают квартиру, где «всегда есть свет»: как она выглядит (ФОТО) Начальная цена на аренду квартиры в Днепре – от 3 тыс грн. к сумме оплаты всегда нужно добавлять платежи на коммунальные услуги. Наибольшей популярностью пользуются однокомнатные квартиры. Журналисты dnepr.info собрали подборку из ТОП-10 вариантов самого дешевого жилья в аренду в… просмотров

В Днепре из-за обесточивания не работают 63 светофора Сегодня по состоянию на 10:00 из-за обесточивания в Днепре не работают 63 светофорных объекта. 0 просмотров

Действуют ли сегодня в Днепре и области графики отключения света Сегодня в Днепропетровской области могут выключить свет в любой момент, ведь в регионе применены экстренные отключения света. 0 просмотров

Мобилизация мужчин-переселенцев: кому нужно становиться на военный учет Во время мобилизации в Украине призыву подлежат все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет без наличия показаний к отсрочке. Мужчины, переехавшие из зон боевых действий и получившие статус переселенца, обязаны стать на учет в военкомате по новому месту… просмотров

ВСУ отразили атаки врага в двух областях и уничтожили российский «Зоопарк», — Генштаб Украинские военные продолжают уничтожать российских кафиров. Наши воины 18 декабря успешно остановили атаки врага в районе 15 населённых пунктов в Луганской и Донецкой областях. 0 просмотров