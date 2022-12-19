Не новорічна пожежа: у Дніпрі на Ялинковій горіла господарча споруда

Вночі 19 грудня у Соборному районі міста на вулиці Ялинковій сталася пожежа всередині господарчої споруди. Вогонь розповсюджувався та перекинувся на дах споруди. Рятувальники приступили до гасіння.
Вогонь пошкодив речі, які були всередині, внутрішнє оздоблення стін та конструкції господарчої споруди. Загальна площа пожежі склала 20 кв.м.
Внаслідок пожежі загиблих та постраждалих немає.
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