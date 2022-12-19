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Не новорічна пожежа: у Дніпрі на Ялинковій горіла господарча споруда

Сьогодні 09:30
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У Дніпрі на вулиці Ялиновій горіла господарча споруда, вогонь перекинувся на дах.

Новости Днепра про Не новорічна пожежа: у Дніпрі на Ялинковій горіла господарча споруда

Вночі 19 грудня у Соборному районі міста на вулиці Ялинковій сталася пожежа всередині господарчої споруди. Вогонь розповсюджувався та перекинувся на дах споруди. Рятувальники приступили до гасіння.

Новости Днепра про Не новорічна пожежа: у Дніпрі на Ялинковій горіла господарча споруда

Вогонь пошкодив речі, які були всередині, внутрішнє оздоблення стін та конструкції господарчої споруди. Загальна площа пожежі склала 20 кв.м.

Новости Днепра про Не новорічна пожежа: у Дніпрі на Ялинковій горіла господарча споруда

Внаслідок пожежі загиблих та постраждалих немає.

Новости Днепра про Не новорічна пожежа: у Дніпрі на Ялинковій горіла господарча споруда

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Новости Днепра про Не новорічна пожежа: у Дніпрі на Ялинковій горіла господарча спорудаУкраїнська

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