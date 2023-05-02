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Наши воины стойко держат оборону, — Генштаб

Сегодня 18:45
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Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку.

Новости Днепра про Наши воины стойко держат оборону, - Генштаб

«Сьогодні противник завдав три ракетних, 30 авіаційних ударів та здійснив близько 8 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Є поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою», — сказано в повідомленні.

Підрозділами сил оборони України протягом доби було відбито більш як 20 атак противника на зазначених ділянках фронту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На території Республіки Білорусь і надалі перебувають визначені підрозділи збройних сил російської федерації.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей.

Протягом доби здійснив артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів

  • Гасичівка, Єліне, Блешня, Карповичі, Тимоновичі, Леонівка, Мурав’ї Чернігівської області;
  • Зноб-Новгородське, Уралове, Середина-Буда, Кучерівка, Рівне, Ворожба, Волфине, Миколаївка, Миропілля Сумської області;
  • Ветеринарне, Вільхівка, Гатище, Вовчанськ, Потихонове Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Лиман Перший, Куп’янськ, Кислівка, Крохмальне, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку південніше Діброви. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка Луганської області, Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж, протягом доби, противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Іванівське та Предтечине.

Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Хромове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Костянтинівка, Предтечине, Диліївка та Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Первомайського. Здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Тоненьке, Карлівка, Нетайлове та Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби нашими захисниками були відбиті численні атаки противника в районі Мар’їнки. Ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом поточної доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Новоукраїнка та Пречистівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. В той же час, протягом доби здійснив обстріли понад 30 населених пунктів, що межують з лінією бойового зіткнення.

Серед них:

  • Времівка, Новосілка Донецької області;
  • Гуляйполе, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка та Кам’янське Запорізької області;
  • Нікополь Дніпропетровської області;
  • Золота Балка, Дудчани, Качкарівка, Веселе, Львове, Іванівка, Микільське, Антонівка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області;
  • Херсон.

«На тимчасово зайнятих територіях України і далі є випадки насильницького викрадення проукраїнського цивільного населення, а також облаштування нових катівень для його утримання. Зокрема, одну з таких катівень російські терористи облаштували у відділі поліції тимчасово захопленої Чаплинки Херсонської області. Там на цей час незаконно утримують до десяти цивільних осіб, серед яких є неповнолітні. Людей російські окупанти тримають у жорстких, нелюдське умовах, застосовують до них тортури. Є випадки, коли викрадених російські терористи закатовували до смерті», — заявили у Генштабі.

Авіація Сил оборони за добу завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу противника. Також нашими захисниками було збито три ворожих безпілотники різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, дванадцять районів зосередження живої сили, чотири склади боєприпасів, один засіб протиповітряної оборони та ще одну важливу ціль противника.

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