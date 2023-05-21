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Нашли повешенным во дворе: на Днепропетровщине подросток покончил с собой

Сегодня 13:57
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В субботу, 20 мая, полицейские Кривого Рога нашли в Центрально-Городском районе города тело несовершеннолетнего парня. Он был повешенным во дворе собственного дома.

Новости Днепра про Нашли повешенным во дворе: на Днепропетровщине подросток покончил с собой

Самоубийцей оказался 16-летний местный житель. Записки перед тем, как совершить суицид, подросток не написал.

Об этом сообщает пресс-служба КРУП.

Тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Все обстоятельства и детали смерти юноши выясняются.

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