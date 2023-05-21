Знайшли повішеним у дворі: на Дніпропетровщині підліток наклав на себе руки

У суботу, 20 травня, поліцейські Кривого Рогу знайшли у Центрально-Міському районі міста тіло неповнолітнього хлопця. Він був повішеним у дворі власного будинку.

Самогубцею виявився 16-річний місцевий житель. Записки перед тим, як скоїти суїцид, підліток не написав.

Про це повідомляє пресслужба КРУП.

Тіло було направлено на судово-медичну експертизу. Усі обставини та деталі смрті юнака з’ясовуються.

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