Знайшли повішеним у дворі: на Дніпропетровщині підліток наклав на себе руки

Самогубцею виявився 16-річний місцевий житель. Записки перед тим, як скоїти суїцид, підліток не написав.
Про це повідомляє пресслужба КРУП.
Тіло було направлено на судово-медичну експертизу. Усі обставини та деталі смрті юнака з’ясовуються.
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