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  • Знайшли повішеним у дворі: на Дніпропетровщині підліток наклав на себе руки

Знайшли повішеним у дворі: на Дніпропетровщині підліток наклав на себе руки

Сьогодні 13:57
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У суботу, 20 травня, поліцейські Кривого Рогу знайшли у Центрально-Міському районі міста тіло неповнолітнього хлопця. Він був повішеним у дворі власного будинку.

Новости Днепра про Знайшли повішеним у дворі: на Дніпропетровщині підліток наклав на себе руки

Самогубцею виявився 16-річний місцевий житель. Записки перед тим, як скоїти суїцид, підліток не написав. 

Про це повідомляє пресслужба КРУП.

Тіло було направлено на судово-медичну експертизу. Усі обставини та деталі смрті юнака з’ясовуються. 

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Новости Днепра про Знайшли повішеним у дворі: на Дніпропетровщині підліток наклав на себе рукиУкраїнська Новости Днепра про Знайшли повішеним у дворі: на Дніпропетровщині підліток наклав на себе рукиРусский

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