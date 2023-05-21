Нанес государству ущерб более чем на 90 тысяч грн: на Днепропетровщине поймали рыбака-браконьера

Мужчину задержали 20 мая. Об этом пишет пресс-служба полиции Днепропетровской области.
Правоохранители поймали рыбака с поличным. Тот использовал запрещенные орудия лова — четыре сетки и лодку.
«Своими действиями 52-летний мужчина нанес государству ущерб на более 90 тысяч гривен. Правоохранители изъяли около 60 рыбин, сети и лодку. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с правовой квалификацией по ч. 1 ст. 249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом)», — уточнили в пресс-службе.
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