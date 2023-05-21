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  • Завдав державі збитків на понад 90 тисяч грн: на Дніпропетровщині спіймали рибалку-браконьєра

Завдав державі збитків на понад 90 тисяч грн: на Дніпропетровщині спіймали рибалку-браконьєра

Сьогодні 11:13
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Поліцейські Дніпропетровщини затримали у Синельниківському районі рибалку-браконьєра з незаконним уловом. Поблизу села Маломихайлівка він виловив із водойми понад 60 рибин попри нерестову заборону.

Новости Днепра про Завдав державі збитків на понад 90 тисяч грн: на Дніпропетровщині спіймали рибалку-браконьєра

Чоловіка затримали 20 травня. Про це пише пресслужба поліції Дніпропетровської області. 

Правоохоронці спіймали рибалку на гарячому. Той використовував заборонені знаряддя лову – чотири сітки та човен.

“Своїми діями 52-річний чоловік завдав державі збитків на понад 90 тисяч гривень. Правоохоронці вилучили близько 60 рибин, сітки та човен.Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом)”, – уточнили в пресслужбі. 

Новости Днепра про Завдав державі збитків на понад 90 тисяч грн: на Дніпропетровщині спіймали рибалку-браконьєра

Новости Днепра про Завдав державі збитків на понад 90 тисяч грн: на Дніпропетровщині спіймали рибалку-браконьєра

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Новости Днепра про Завдав державі збитків на понад 90 тисяч грн: на Дніпропетровщині спіймали рибалку-браконьєраУкраїнська

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