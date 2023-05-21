Завдав державі збитків на понад 90 тисяч грн: на Дніпропетровщині спіймали рибалку-браконьєра

Поліцейські Дніпропетровщини затримали у Синельниківському районі рибалку-браконьєра з незаконним уловом. Поблизу села Маломихайлівка він виловив із водойми понад 60 рибин попри нерестову заборону.

Чоловіка затримали 20 травня. Про це пише пресслужба поліції Дніпропетровської області.

Правоохоронці спіймали рибалку на гарячому. Той використовував заборонені знаряддя лову – чотири сітки та човен.

“Своїми діями 52-річний чоловік завдав державі збитків на понад 90 тисяч гривень. Правоохоронці вилучили близько 60 рибин, сітки та човен.Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом)”, – уточнили в пресслужбі.

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