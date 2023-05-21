Завдав державі збитків на понад 90 тисяч грн: на Дніпропетровщині спіймали рибалку-браконьєра

Чоловіка затримали 20 травня. Про це пише пресслужба поліції Дніпропетровської області.
Правоохоронці спіймали рибалку на гарячому. Той використовував заборонені знаряддя лову – чотири сітки та човен.
“Своїми діями 52-річний чоловік завдав державі збитків на понад 90 тисяч гривень. Правоохоронці вилучили близько 60 рибин, сітки та човен.Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом)”, – уточнили в пресслужбі.
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