Над Днепром два дня подряд фиксировали необычное оптическое явление (ФОТО)

В эти выходные днепряне могли видеть гало. Это своеобразная радуга, которая появляется вокруг Солнца, а иногда и Луны. Разноцветный круг удалось запечатлеть Васе Новошинскому.
Гало появляется в небе в среднем 70-120 раз в год, поэтому назвать его редким нельзя, но в Днепре это явление видели два дня подряд, чего обычно не случается.
Есть два основных видов гало – солнечное и лунное. Это оптическое явление возникает тогда, когда свет преломляется и отражается в ледяных кристаллах, которые находятся в верхних слоях атмосферы, а именно в перистослойных облаках.
Гало чаще всего можно увидеть в странах с холодным климатом. В Украине это явление обычно возникает в небе зимой.
Появление гало весной или летом свидетельствует об изменении погоды. Чаще всего это предвестник похолодания и прихода влажных атмосферных фронтов.
По прогнозам метеорологов в Днепре 15 апреля к вечеру ожидается дождь. Вероятно, поэтому в эти выходные в небе над городом появилось гало, чтобы предупредить об осадках.
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