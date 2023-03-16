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  • На войне погиб наш мужественный земляк из Днепропетровщины, отец троих детей Иван Кисиль

На войне погиб наш мужественный земляк из Днепропетровщины, отец троих детей Иван Кисиль

Сегодня 19:15
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1 марта погиб мужественный защитник Украины, старший стрелок механизированного взвода, механизированной роты, механизированного батальона Иван Иванович Кисиль.

Новости Днепра про На войне погиб наш мужественный земляк из Днепропетровщины, отец троих детей Иван Кисиль

Об этом сообщает Софиевская поселковая территориальная община.

Житель села Братское Иван Кисиль был призван в ВСУ 6 января, погиб он возле Белогоровки, Северодонецкого района Луганской области.

Без отца остались трое детей.

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Новости Днепра про На войне погиб наш мужественный земляк из Днепропетровщины, отец троих детей Иван КисильУкраїнська Новости Днепра про На войне погиб наш мужественный земляк из Днепропетровщины, отец троих детей Иван КисильРусский

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