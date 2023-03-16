На войне погиб наш мужественный земляк из Днепропетровщины, отец троих детей Иван Кисиль

Среди промышленной зоны в Днепре находится один из самых старых жилых массивов города. Изначально его называли «поселком», словом «жилмассивы» спальные районы стали называть уже в середине 1970-х годов. Первые дома в городе строили пятиэтажные, технологию строительства 9-ти этажек освоили позже.

Постоянный стресс, в котором живут украинцы уже год сказывается на здоровье. Даже те, кто раньше не жаловался на здоровье могут чувствовать головную боль, боль в сердце и подавленное настроение. Все это может быть признаком заболеваний сердечно-сосудистой системы, что чревато в…