На войне погиб наш мужественный земляк из Днепропетровщины, отец троих детей Иван Кисиль

Об этом сообщает Софиевская поселковая территориальная община.
Житель села Братское Иван Кисиль был призван в ВСУ 6 января, погиб он возле Белогоровки, Северодонецкого района Луганской области.
Без отца остались трое детей.
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