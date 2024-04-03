На остановках Днепра появились табло, которые показывают движение маршруток: детали

Они показывают данные не только о движении трамваев и троллейбусов, но и об автобусных маршрутах.
Об этом сообщили в департаменте транспорта городского совета.
Так, 2 апреля такие табло появились на трех остановках на площади Космической.
Эта локация — узловая, пассажиры здесь часто пересаживаются на другие маршруты, а теперь будут делать это с большим комфортом, — отметили в департаменте.
Сегодня работы проводят на остановке «проспект Александра Поля» на улице Независимости в сторону проспекта Богдана Хмельницкого.
Отмечается, что в ближайшее время планируют установить еще 6 таких табло в разных уголках города.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на улицах массово снимают таблички с названиями остановок: в чем дело.
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