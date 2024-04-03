На зупинках Дніпра з’явилися табло, які показують рух маршруток: деталі

У Дніпрі на зупинках встановлюють інформаційні табло нового покоління.

Вони показують дані не тільки про рух трамваїв та тролейбусів, а й про автобусні маршрути.

Про це повідомили у департаменті транспорту міської ради.

Так, 2 квітня такі табло з’явилися на трьох зупинках на площі Космічній.

Ця локація – вузлова, пасажири тут часто пересідають на інші маршрути, а тепер робитимуть це з більшим комфортом, – зазначили у департаменті.

Сьогодні роботи проводять на зупинці «проспект Олександра Поля» на вулиці Незалежності у бік проспекту Богдана Хмельницького.

Зазначається, що найближчим часом планують встановити ще 6 таких табло у різних куточках міста.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на вулицях масово знімають таблички із назвами зупинок: у чому річ.

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