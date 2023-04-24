ТОП-8 локаций в Днепре, где можно полюбоваться цветением сакуры и сделать фото

Журналисты dnepr.info собрали все локации Днепра, где можно полюбоваться сакурами.
Одна из самых популярных аллей сакур в Днепре находится в парке ДИИТа. Вход на территорию свободный. Тут растет более десятка деревьев, которые радуют горожан своими необычными розовыми цветами.
Полюбоваться цветением японской вишни можно в парке «Новокодацкий». Деревьев этого вида в парке не очень много, они молодые и выглядят очень нежно.
Неподалеку от сквера «Прибрежный» есть несколько десятков цветущих деревьев. Они не такие высокие и пышные, как в парке учебного заведения, но выглядят превосходно.
Возле монумента Славы в Днепре зацвела аллея сакур. Появилась она тут в 2017 году, к 25-й годовщине установления дипломатических отношений между Украиной и Японией. Вдоль аллеи раскинулось почти полсотни деревьев.
В небольшом сквере Героев в Днепре можно найти несколько сакур. Помимо них в сквере также зацвели магнолии и есть много желающих сделать фотографии в розовых и белых цветах.
Несколько лет назад в сквере высадили аллею сакур. Молодые деревья вовсю уже вовсю цветут и радуют горожан своей красотой и ароматом.
На левом берегу Днепра в сквере Усачева также расцвела сакура. Японской вишни тут немного, но она очень «пушистая».
Неподалеку от торгового центра «Вавилон» также растет несколько деревьев. Устроить большую фотосессию в сакуре тут не получится, но несколько фотографий для соцсетей сделать можно
фото: Е.Евтушенко, А. Чеботарев.
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