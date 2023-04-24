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  • ТОП-8 локаций в Днепре, где можно полюбоваться цветением сакуры и сделать фото

ТОП-8 локаций в Днепре, где можно полюбоваться цветением сакуры и сделать фото

Сегодня 14:32
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В Днепре после долгих дождливых дней наконец-то начало выглядывать солнышко. На улице в один момент все зазеленело и зацвело. Особенно ярко выглядят сакуры – они цветут розово-белым цветом и кажется просто созданы для того, чтобы устроить в них фотосессию или просто прогуливаясь мимо наслаждаться красотой цветения и ароматом.

Новости Днепра про ТОП-8 локаций в Днепре, где можно полюбоваться цветением сакуры и сделать фото

Журналисты dnepr.info собрали все локации Днепра, где можно полюбоваться сакурами.

Парк ДИИТа

Одна из самых популярных аллей сакур в Днепре находится в парке ДИИТа. Вход на территорию свободный. Тут растет более десятка деревьев, которые радуют горожан своими необычными розовыми цветами.

Новости Днепра про ТОП-8 локаций в Днепре, где можно полюбоваться цветением сакуры и сделать фото

Новокодацкий парк

Полюбоваться цветением японской вишни можно в парке «Новокодацкий». Деревьев этого вида в парке не очень много, они молодые и выглядят очень нежно.

Новости Днепра про ТОП-8 локаций в Днепре, где можно полюбоваться цветением сакуры и сделать фото

Набережная

Неподалеку от сквера «Прибрежный» есть несколько десятков цветущих деревьев. Они не такие высокие и пышные, как в парке учебного заведения, но выглядят превосходно.

Новости Днепра про ТОП-8 локаций в Днепре, где можно полюбоваться цветением сакуры и сделать фото

Возле памятника

Возле монумента Славы в Днепре зацвела аллея сакур. Появилась она тут в 2017 году, к 25-й годовщине установления дипломатических отношений между Украиной и Японией. Вдоль аллеи раскинулось почти полсотни деревьев.

Новости Днепра про ТОП-8 локаций в Днепре, где можно полюбоваться цветением сакуры и сделать фото

Сквер Героев

В небольшом сквере Героев в Днепре можно найти несколько сакур. Помимо них в сквере также зацвели магнолии и есть много желающих сделать фотографии в розовых и белых цветах.

Новости Днепра про ТОП-8 локаций в Днепре, где можно полюбоваться цветением сакуры и сделать фото

Сквер им. Янгеля

Несколько лет назад в сквере высадили аллею сакур. Молодые деревья вовсю уже вовсю цветут и радуют горожан своей красотой и ароматом.

Новости Днепра про ТОП-8 локаций в Днепре, где можно полюбоваться цветением сакуры и сделать фото

Сквер Усачева

На левом берегу Днепра в сквере Усачева также расцвела сакура. Японской вишни тут немного, но она очень «пушистая».

Новости Днепра про ТОП-8 локаций в Днепре, где можно полюбоваться цветением сакуры и сделать фото

ТЦ Вавилон

Неподалеку от торгового центра «Вавилон» также растет несколько деревьев. Устроить большую фотосессию в сакуре тут не получится, но несколько фотографий для соцсетей сделать можно

Новости Днепра про ТОП-8 локаций в Днепре, где можно полюбоваться цветением сакуры и сделать фото

фото: Е.Евтушенко, А. Чеботарев.

 

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Новости Днепра про ТОП-8 локаций в Днепре, где можно полюбоваться цветением сакуры и сделать фотоУкраїнська Новости Днепра про ТОП-8 локаций в Днепре, где можно полюбоваться цветением сакуры и сделать фотоРусский

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