Лежал в посадке возле кафе: в Днепре на Набережной Заводской обнаружили труп

Оно лежало в посадке возле кафе «Прибой».
Об этом сообщает «Информатор».
Вызов на линию «102» поступил около 11:20.
По словам правоохранителей, следов насильственной смерти на теле нет.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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