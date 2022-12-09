Лежал в посадке возле кафе: в Днепре на Набережной Заводской обнаружили труп

По словам правоохранителей, следов насильственной смерти на теле нет.

Вызов на линию «102» поступил около 11:20.

Об этом сообщает «Информатор».

Оно лежало в посадке возле кафе «Прибой».

Сегодня, 9 декабря, на Набережной Заводской обнаружили тело мужчины.

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