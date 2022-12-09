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  • Лежал в посадке возле кафе: в Днепре на Набережной Заводской обнаружили труп

Лежал в посадке возле кафе: в Днепре на Набережной Заводской обнаружили труп

Сегодня 14:44
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Сегодня, 9 декабря, на Набережной Заводской обнаружили тело мужчины.

Новости Днепра про Лежал в посадке возле кафе: в Днепре на Набережной Заводской обнаружили труп

Оно лежало в посадке возле кафе «Прибой».

Об этом сообщает «Информатор».

Вызов на линию «102» поступил около 11:20.

По словам правоохранителей, следов насильственной смерти на теле нет.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Новости Днепра про Лежал в посадке возле кафе: в Днепре на Набережной Заводской обнаружили труп

Новости Днепра про Лежал в посадке возле кафе: в Днепре на Набережной Заводской обнаружили труп

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