Легкоатлетка из Днепра стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту

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Легкоатлетка из Днепра Ярослава Магучих впервые в карьере стала чемпионом мира по прыжкам в высоту. В турнире, который проходил в Будапеште, атлетка завоевала золото с результатом 2,01 м.

Для Украины эта победа стала первой за последние 10 лет. Также Ярослава выполнила олимпийский норматив и будет выступать на Олимпиаде-2024, где она является действующим бронзовым призером.

С этим высоким достижением девушку поздравил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Днепрянка Ярослава Магучих – чемпионка мира по прыжкам в высоту. На соревнованиях ей подчинилась планка в 2,01 м. Этот результат стал победным. А еще легкоатлетка получила лицензию на участие в Олимпиаде-2024. Наша звезда! Наша чемпионка! Горжусь! – написал он.

Отметим, что второе и третье места заняли австралийки Элеанор Паттерсон и Никола Олислагерс. Еще одна украинка Ирина Геращенко стала пятой с результатом 194 см.

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