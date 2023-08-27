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На пляже жилмассива Парус в Днепре из воды достали труп мужчины

Сегодня 19:29
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В воскресенье, 27 августа, в Днепре в районе жилого массива Парус из воды вытащили труп мужчины.

Новости Днепра про На пляже жилмассива Парус в Днепре из воды достали труп мужчины

Инцидент произошел около 18:00. 56-летний днепрянин утонул во время отдыха.

Очевидцы рассказали, что мужчина нырнул в залив реки и исчез из поля зрения.

Тело утопленника нашли спасатели на глубине 4 метра в 15 метрах от берега.

Новости Днепра про На пляже жилмассива Парус в Днепре из воды достали труп мужчины

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