Легкоатлетка із Дніпра стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту

Вітаємо!

Легкоатлетка із Дніпра Ярослава Магучіх вперше у кар’єрі стала чемпіоном світу зі стрибків у висоту. У турнірі, який проходив в Будапешті, атлетка здобула золото з результатом 2,01 м.

Для України ця перемога стала першою за останні 10 років. Також Ярослава виконала олімпійський норматив та буде виступати на Олімпіаді-2024, де вона є чинним бронзовим призером.

Із цим високим досягненням дівчину привітав Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Дніпрянка Ярослава Магучіх – чемпіонка світу зі стрибків у висоту. На змаганнях їй підкорилася планка в 2,01 м. Цей результат і став переможним. А ще легкоатлетка здобула ліцензію на участь в Олімпіаді-2024. Наша зірка! Наша чемпіонка!Пишаюся! – написав він.

Зазначимо, друге та третє місця посіли австралійки Елеанор Паттерсон та Нікола Оліслагерс. Ще одна українка Ірина Геращенко стала п’ятою з результатом 194 см.

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