В Днепропетровской области почти неделю ищут 82-летнюю женщину

Если вы видели пенсионерку или знаете, где она может быть, сообщите на линию «102».

Приметы : рост 160 сантиметров, волосы седые, глаза серо-голубые, худощавая. При себе могла иметь раскладной стул.

В Днепропетровской области разыскивают 82-летнюю Елену Федоровну Коровянскую, которая еще 21 августа вышла из своего дома в селе Приднепрянское и до сих пор не вернулась.

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