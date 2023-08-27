В Днепре в последние дни лета планируется масштабное отключение света: адреса

Итак, в Днепре света не будет в такие дни и по таким адресам:
28 августа с 08:00 до 18:00:
28 августа с 08:00 до 20:00:
28 августа с 10:00 до 16:00:
29 августа с 08:00 до 20:00:
29 августа с 10:00 до 22:00:
30-31 августа с 08:00 до 20:00:
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