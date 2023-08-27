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В Днепре в последние дни лета планируется масштабное отключение света: адреса

Сегодня 17:36
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В Днепре с 28 по 31 августа планируется масштабное отключение электроснабжения. "ЦЭК" сообщает, что это связано с плановыми работами.

Новости Днепра про В Днепре в последние дни лета планируется масштабное отключение света: адреса

Итак, в Днепре света не будет в такие дни и по таким адресам:

28 августа с 08:00 до 18:00:

  • ул. Энергетическая: 1, 1Б, 3, 5,15; 
  • ул. Матросская: 39, 41; 
  • ул. Новокрымская: 47, 49, 51, 53; 
  • пер. Архитектурный: 1-8; 
  • просп. Богдана Хмельницкого: 40, 40М, 42, 44, 46, 48, 146К. 

28 августа с 08:00 до 20:00:

  • ул. Энергетическая: 7, 9Д, 11; 
  • ул. Новокрымская: 50, 52, 54, 56, 56А; 
  • пер. Ключевой: 1.

28 августа с 10:00 до 16:00:

  • ул. Зоологическая: 1, 2, 2А, 3-12, 12А, 13, 14, 14А, 15-28; 
  • ул. Встречная: 3, 5, 7-20, 82; 
  • ул. Каховская: 11-23 (непарные); 
  • ул. Апрельская: 1, 1А, 3-20, 20А; 
  • ул. Марганцевская: 7, 9-20; 
  • ул. Мирная: 1-27 (непарные); 
  • ул. Августовская: 2-6 (парные); 
  • ул. Сурская: 1-29; 
  • ул. Чаплина Балка: 1-12, 12А, 13-22, 24; 
  • ул. Черноморская: 3, 13А, 25, 30А; 
  • ул. Скворцовая: 12, 12А, 14;
  • ул. Василя Слипака: 11, 13, 15, 20, 22; 
  • ул. Матросская: 1-19, 21-37 (непарные); 
  • ул. Панельная: 1, 1А, 2, 3/2, 4-10, 10А, 11А, 13-36, 36А.

29 августа с 08:00 до 20:00:

  • ул. Энергетическая: 7, 9Д, 11; 
  • ул. Новокрымская: 50, 52, 54, 56, 56А; 
  • пер. Ключевой: 1.

29 августа с 10:00 до 22:00:

  • просп. Богдана Хмельницкого: 24М; 
  • просп. Александра Поля: 129Б, 133.

30-31 августа с 08:00 до 20:00:

  • ул. Энергетическая: 7, 9Д, 11; 
  • ул. Новокрымская: 50, 52, 54, 56, 56А; 
  • пер. Ключевой: 1.

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