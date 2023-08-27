В Днепре в последние дни лета планируется масштабное отключение света: адреса

В Днепре с 28 по 31 августа планируется масштабное отключение электроснабжения. "ЦЭК" сообщает, что это связано с плановыми работами.

Итак, в Днепре света не будет в такие дни и по таким адресам:

28 августа с 08:00 до 18:00:

ул. Энергетическая: 1, 1Б, 3, 5,15;

ул. Матросская: 39, 41;

ул. Новокрымская: 47, 49, 51, 53;

пер. Архитектурный: 1-8;

просп. Богдана Хмельницкого: 40, 40М, 42, 44, 46, 48, 146К.

28 августа с 08:00 до 20:00:

ул. Энергетическая: 7, 9Д, 11;

ул. Новокрымская: 50, 52, 54, 56, 56А;

пер. Ключевой: 1.

28 августа с 10:00 до 16:00:

ул. Зоологическая: 1, 2, 2А, 3-12, 12А, 13, 14, 14А, 15-28;

ул. Встречная: 3, 5, 7-20, 82;

ул. Каховская: 11-23 (непарные);

ул. Апрельская: 1, 1А, 3-20, 20А;

ул. Марганцевская: 7, 9-20;

ул. Мирная: 1-27 (непарные);

ул. Августовская: 2-6 (парные);

ул. Сурская: 1-29;

ул. Чаплина Балка: 1-12, 12А, 13-22, 24;

ул. Черноморская: 3, 13А, 25, 30А;

ул. Скворцовая: 12, 12А, 14;

ул. Василя Слипака: 11, 13, 15, 20, 22;

ул. Матросская: 1-19, 21-37 (непарные);

ул. Панельная: 1, 1А, 2, 3/2, 4-10, 10А, 11А, 13-36, 36А.

29 августа с 08:00 до 20:00:

ул. Энергетическая: 7, 9Д, 11;

ул. Новокрымская: 50, 52, 54, 56, 56А;

пер. Ключевой: 1.

29 августа с 10:00 до 22:00:

просп. Богдана Хмельницкого: 24М;

просп. Александра Поля: 129Б, 133.

30-31 августа с 08:00 до 20:00:

ул. Энергетическая: 7, 9Д, 11;

ул. Новокрымская: 50, 52, 54, 56, 56А;

пер. Ключевой: 1.

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