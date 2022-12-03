Какие графики отключения света будут действовать в Днепре и области

В ДТЭК рассказали, как сегодня будут выключать свет у днепрян.

По словам ДТЭК «Днепровские электросети» сегодня 3 декабря в Днепре и области снова экстренные отключения электроэнергии. То есть графики не действуют и свет могут выключить в любой момент. Если у вас еще есть электричество – советуем зарядить телефоны и павербанки, а на вечер приготовить свечи.

Когда свет будут выключать по графику?

Многих интересует, когда наконец-то свет будут выключать по графику. Как рассказали представители ДТЭК, если не будет повторных обстрелов, то к плановым отключениям можно вернуться через несколько недель. Но это если не будет новых ракетных ударов по энергосистеме.

Ранее глава комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что восстановить энергосистему удастся только весной.

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