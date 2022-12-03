Які графіки відключення світла діятимуть у Дніпрі та області

За словами ДТЕК “Дніпровські електромережі” сьогодні 3 грудня в Дніпрі та області знову екстрені відключення електроенергії. Тобто графіки не діють і світло можуть вимкнути у будь-який момент. Якщо у вас ще є електрика – радимо зарядити телефони та павербанки, а на вечір приготувати свічки.
Коли світло будуть вимикати за графіком?
Багатьох цікавить, коли на нарешті світло будуть вимикати за графіком. Як розповіли представники ДТЕК, якщо не буде повторних обстрілів, то до планових відключень можна повернутися через декілька тижнів. Але це якщо не буде нових ракетних ударів по енергосистемі.
Раніше голова комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус заявив, що відновити енергосистему вдасться тільки навесні.
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