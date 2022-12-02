Олигарх из Днепра больше не миллиардер: потерял больше миллиарда долларов

Об этом пишет Forbes.
В 2021 году издание оценило его состояние в $1,8 млрд, тогда как сейчас оно составляет лишь $850 млн.
Напомним, в начале ноября 2022 года акции «Укрнафты» и «Укртатнафты» были отчуждены в пользу государства. Эти активы были значимой составляющей бизнес-империи неформальной группы «Приват» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, она владела около 42% акций «Укрнафты» и 28% акций «Укртатнафты».
Кроме того, другая основа бизнеса группы «Приват» в виде металлургических активов (Никопольский и Запорожский ферросплавные заводы) обесценилась вдвое, с 310 млн долл до 120 млн долл. Медиа активы, представленные долей Коломойского в «Группе 1+1», также обесценились вдвое, до 70 млн долларов. Завод «Днепразот», производящий азотные удобрения, упал в оценке с 50 млн долларов до 30 млн долларов. Также к сокращению состояния бизнесмена добавилось падение стоимости активов в энергетике («Полтаваоблэнерго», «Сумыоблэнерго», «Черниговоблэнерго» и «Днепрооблэнерго») — с 60 до 20 млн долл. Доли в Ильичевском морском рыбном порту и Черноморском топливном терминале вдвое обесценились до 20 млн долл.
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