На Победе в посадке возле реки люди пилят деревья, чтобы топить

Враг продолжает обстреливать критическую инфраструктуру, из-за чего у украинцев исчезает свет, а иногда и вода, и тепло.

Поэтому, чтобы согреться, люди прибегают к разным мерам.

Так, на Победе возле посадки у реки (возле косы) местные жители пилят деревья, чтобы топить печки.

Но следует помнить, что за вырубку деревьев без разрешения можно понести наказание — от штрафа до лишения свободы.

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