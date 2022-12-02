На Победе в посадке возле реки люди пилят деревья, чтобы топить

Поэтому, чтобы согреться, люди прибегают к разным мерам.
Так, на Победе возле посадки у реки (возле косы) местные жители пилят деревья, чтобы топить печки.
Но следует помнить, что за вырубку деревьев без разрешения можно понести наказание — от штрафа до лишения свободы.
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