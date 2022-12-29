Какая ситуация с отоплением и водой в Днепре

По информации от горсовета, на 11:00 80% днепрян сейчас с теплом. Насосно-фильтровальные станции работают. Городские власти Днепра согласовали план отключения объектов критической инфраструктуры города с коммерческими энергопоставщиками.
Ключевые объекты коммунальных предприятий Днепра частично обеспечивают бесперебойную работу благодаря генераторам.
Однако из-за отключения частными энергетическими компаниями ДТЭК и ЦЭК остаются без питания следующие домовые котельные:
Также обесточены районные котельные по ул. Паникахи, Князя Владимира Великого, Надежды Алексеенко, пр. Б. Хмельницкого, ул. Полигонный.
Подачу тепла специалисты КП «Теплоэнерго» возобновят после подачи электроэнергии.
В КП «Жилсервис Днепр» обесточены 5 котельных Центрального района. Без отопления 189 жилых домов по пр. А. Поля, ул. Новосильная , ул. Полетаева, пр. Б. Хмельницкого, ул. Гавриленко, Нахимова, Стромцова, Титова.
Все остальные объекты КП «Жилсервис-Днепр», КП «Теплоэнерго», а также КП «Комэнергосервис» пока в работе.
Напоминаем, если у вас возникли проблемы с водоснабжением или отоплением, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
Однако ситуация может меняться мгновенно. Советуем сделать запасы воды и продуктов, зарядить мобильные телефоны, павербанки и фонарики.
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Яна Юхименко
Автор:
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