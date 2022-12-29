Какая ситуация с отоплением и водой в Днепре

В Днепре есть проблемы с отоплением и водой из-за перебоев со светом.

По информации от горсовета, на 11:00 80% днепрян сейчас с теплом. Насосно-фильтровальные станции работают. Городские власти Днепра согласовали план отключения объектов критической инфраструктуры города с коммерческими энергопоставщиками.

Ключевые объекты коммунальных предприятий Днепра частично обеспечивают бесперебойную работу благодаря генераторам.

Однако из-за отключения частными энергетическими компаниями ДТЭК и ЦЭК остаются без питания следующие домовые котельные:

вул. Шолохова;

вул. Дементьєва;

вул. Гоголя;

уз. Крутогірний;

вул. Вернадського;

пр. Д. Яворницького;

вул. Амбулаторна;

вул. Європейська;

вул. Магдебурзького права;

вул. Мономаха;

вул. Аудиторна;

вул. Жуковського;

вул. Гоголя;

вул. І. Акінфієва;

вул. Є. Коновальця;

вул. М. Магомаєва;

вул. Героїв Крут;

вул. С. Єфремова;

вул. Телевізійна;

вул. М. Кюрі.

Также обесточены районные котельные по ул. Паникахи, Князя Владимира Великого, Надежды Алексеенко, пр. Б. Хмельницкого, ул. Полигонный.

Подачу тепла специалисты КП «Теплоэнерго» возобновят после подачи электроэнергии.

В КП «Жилсервис Днепр» обесточены 5 котельных Центрального района. Без отопления 189 жилых домов по пр. А. Поля, ул. Новосильная , ул. Полетаева, пр. Б. Хмельницкого, ул. Гавриленко, Нахимова, Стромцова, Титова.

Все остальные объекты КП «Жилсервис-Днепр», КП «Теплоэнерго», а также КП «Комэнергосервис» пока в работе.

Напоминаем, если у вас возникли проблемы с водоснабжением или отоплением, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

Однако ситуация может меняться мгновенно. Советуем сделать запасы воды и продуктов, зарядить мобильные телефоны, павербанки и фонарики.

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