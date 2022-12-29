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Какая ситуация с отоплением и водой в Днепре

Сегодня 11:41
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В Днепре есть проблемы с отоплением и водой из-за перебоев со светом.

Новости Днепра про Какая ситуация с отоплением и водой в Днепре

По информации от горсовета, на 11:00 80% днепрян сейчас с теплом. Насосно-фильтровальные станции работают. Городские власти Днепра согласовали план отключения объектов критической инфраструктуры города с коммерческими энергопоставщиками.

Ключевые объекты коммунальных предприятий Днепра частично обеспечивают бесперебойную работу благодаря генераторам.

Однако из-за отключения частными энергетическими компаниями ДТЭК и ЦЭК остаются без питания следующие домовые котельные:

  • вул. Шолохова;
  • вул. Дементьєва;
  • вул. Гоголя;
  • уз. Крутогірний;
  • вул. Вернадського;
  • пр. Д. Яворницького;
  • вул. Амбулаторна;
  • вул. Європейська;
  • вул. Магдебурзького права;
  • вул. Мономаха;
  • вул. Аудиторна;
  • вул. Жуковського;
  • вул. Гоголя;
  • вул. І. Акінфієва;
  • вул. Є. Коновальця;
  • вул. М. Магомаєва;
  • вул. Героїв Крут;
  • вул. С. Єфремова;
  • вул. Телевізійна;
  • вул. М. Кюрі.

Также обесточены районные котельные по ул. Паникахи, Князя Владимира Великого, Надежды Алексеенко, пр. Б. Хмельницкого, ул. Полигонный.

Подачу тепла специалисты КП «Теплоэнерго» возобновят после подачи электроэнергии.

В КП «Жилсервис Днепр» обесточены 5 котельных Центрального района. Без отопления 189 жилых домов по пр. А. Поля, ул. Новосильная , ул. Полетаева, пр. Б. Хмельницкого, ул. Гавриленко, Нахимова, Стромцова, Титова.

Все остальные объекты КП «Жилсервис-Днепр», КП «Теплоэнерго», а также КП «Комэнергосервис» пока в работе.

Напоминаем, если у вас возникли проблемы с водоснабжением или отоплением, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

Однако ситуация может меняться мгновенно. Советуем сделать запасы воды и продуктов, зарядить мобильные телефоны, павербанки и фонарики.

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