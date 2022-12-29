Яка ситуація з опаленням та водою у Дніпрі

У Дніпрі є проблеми з опаленням та водою через перебої зі світлом.

За інформацією від міськради, станом на 11:00 80% дніпрян наразі з теплом. Насосно-фільтрувальні станції працюють. Міська влада Дніпра узгодила план відключення об’єктів критичної інфраструктури міста з комерційними енергопостачальниками.

Ключові об’єкти комунальних підприємств Дніпра частково забезпечують безперебійну роботу завдяки генераторам.

Проте, через відключення приватними енергетичними компаніями ДТЕК Та ЦЕК залишаються без живлення наступні будинкові котельні:

вул. Шолохова;

вул. Дементьєва;

вул. Гоголя;

уз. Крутогірний;

вул. Вернадського;

пр. Д. Яворницького;

вул. Амбулаторна;

вул. Європейська;

вул. Магдебурзького права;

вул. Мономаха;

вул. Аудиторна;

вул. Жуковського;

вул. Гоголя;

вул. І. Акінфієва;

вул. Є. Коновальця;

вул. М. Магомаєва;

вул. Героїв Крут;

вул. С. Єфремова;

вул. Телевізійна;

вул. М. Кюрі.

Також наразі знеструмлені районні котельні по вул. Панікахи, Князі Володимира Великого, Надії Алексєєнко, пр. Б. Хмельницького, вул. Полігонній.

Подачу тепла спеціалісти КП «Теплоенерго» відновлять після подачі електроенергії .

У КП «Жилсервіс Дніпро» знеструмлено 5 котелень Центрального району. Без опалення 189 житлових будинків по пр. О. Поля, вул. Новосільна , вул. Полєтаєва, пр. Б Хмельницького, вул. Гавриленка, Нахімова, Стромцова, Титова.

Всі інші об’єкти КП «Житлсервіс-Дніпро», КП «Теплоенерго», а також КП «Коменергосервіс» поки що у роботі.

Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

Проте, ситуація може змінюватися миттєво. Радимо, зробити запаси води та продуктів, зарядити мобільні телефони, павербанки і ліхтарики.

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