Какая категория днепрян имеет право на 50% скидки на оплату коммунальных услуг

Получить льготу на оплату стоимости коммунальных услуг могут вдовы погибших военнослужащих из Днепра.

На что распространяются льготы и как их получить – узнавали журналисты dnepr.infо.

На что распространяются льготы

Льготы семьям погибших военных определены в Законе «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». Вдова может получить льготы на поставку и распределение электроэнергии, газа, воды, отопления, вывоз мусора и квартплату, если проживает в многоквартирном доме. Также льготы распространяются на оплату абонентского обслуживания для потребителей по индивидуальным договорам о предоставлении коммунальных услуг или обслуживания внутридомовых систем, приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Льготы на отопление

Льготы на отопление предоставляется из расчета 21 кв м на одного члена семьи (на того, на кого она оформлена), который проживает в домовладении и еще плюс 10,5 кв м.

Нетрудоспособные вдовы при условии, что семья погибшего военного состоит только из нетрудоспособных лиц, получают скидку с расчетом по двойному нормативу – то есть на 42 кв м плюс 21 кв м. За обогрев этой «территории» они могут платить только 50% от стоимости услуг.

Сумма льготы

При получении льготы вдове погибшего воина не нужно предоставлять справки о среднемесячном доходе. Они предоставляются независимо от формы владения жильем или его вида. Вдовы погибших военных имеют право на 50% скидки на стоимость коммунальных услуг.

Где оформить

Оформить льготу вдова погибшего воина может в отделении Пенсионного фонда Украины.

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