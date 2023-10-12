Яка категорія дніпрян має право на 50% знижки на оплату комунальних послуг

Отримати пільгу на оплату вартості комунальних послуг можуть удови загиблих військовослужбовців із Дніпра.

На що поширюються пільги та як їх отримати – дізнавалися журналісти dnepr.infо.

На що поширюються пільга

Пільги сім’ям загиблих військових визначено у Законі «Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту». Вдова може отримати пільги на постачання та розподілення електроенергії, газу, води, опалення, вивезення сміття та квартплату, якщо проживає в багатоквартирному будинку. Також пільги поширюються на оплату абонентського обслуговування для споживачів за індивідуальними договорами про надання комунальних послуг або обслуговування внутрішньобудинкових систем, придбання твердого палива та скрапленого газу.

Пільги на опалення

Пільга на опалення надається з розрахунку 21 кв. м на одного члена сім’ї (на того, на кого вона оформлена), який проживає у домоволодінні та ще плюс 10,5 кв.

Непрацездатні вдови за умови, що сім’я загиблого військового складається лише з непрацездатних осіб, отримують знижку з розрахунком за подвійним нормативом – тобто на 42 кв. м плюс 21 кв. м. За обігрів цієї «території» вони можуть сплачувати лише 50% вартості послуг.

Сума пільг

При отриманні пільг вдові загиблого воїна не потрібно надавати довідки про середньомісячний дохід. Вони надаються незалежно від форми володіння житлом чи його виду. Вдови загиблих військових мають право на 50% знижку на вартість комунальних послуг.

Де оформити

Оформити пільги вдова загиблого воїна може у відділенні Пенсійного фонду України.

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