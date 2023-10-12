Яка категорія дніпрян має право на 50% знижки на оплату комунальних послуг - Днепр Инфо
Яка категорія дніпрян має право на 50% знижки на оплату комунальних послуг
просмотров
Сегодня 15:26

Отримати пільгу на оплату вартості комунальних послуг можуть удови загиблих військовослужбовців із Дніпра.
Новости Днепра про Яка категорія дніпрян має право на 50% знижки на оплату комунальних послуг

#image_title

На що поширюються пільги та як їх отримати – дізнавалися журналісти dnepr.infо.

На що поширюються пільга

Пільги сім’ям загиблих військових визначено у Законі «Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту». Вдова може отримати пільги на постачання та розподілення електроенергії, газу, води, опалення, вивезення сміття та квартплату, якщо проживає в багатоквартирному будинку. Також пільги поширюються на оплату абонентського обслуговування для споживачів за індивідуальними договорами про надання комунальних послуг або обслуговування внутрішньобудинкових систем, придбання твердого палива та скрапленого газу.

Пільги на опалення

Пільга на опалення надається з розрахунку 21 кв. м на одного члена сім’ї (на того, на кого вона оформлена), який проживає у домоволодінні та ще плюс 10,5 кв.

Непрацездатні вдови за умови, що сім’я загиблого військового складається лише з непрацездатних осіб, отримують знижку з розрахунком за подвійним нормативом – тобто на 42 кв. м плюс 21 кв. м. За обігрів цієї «території» вони можуть сплачувати лише 50% вартості послуг.

Сума пільг

При отриманні пільг вдові загиблого воїна не потрібно надавати довідки про середньомісячний дохід. Вони надаються незалежно від форми володіння житлом чи його виду. Вдови загиблих військових мають право на 50% знижку на вартість комунальних послуг.

Де оформити

Оформити пільги вдова загиблого воїна може у відділенні Пенсійного фонду України.

 

 

Читайте також:

Новости Днепра про Яка категорія дніпрян має право на 50% знижки на оплату комунальних послугУкраїнська Новости Днепра про Яка категорія дніпрян має право на 50% знижки на оплату комунальних послугРусский

Главные новости Днепра в Telegram
# # # # # # # #

Комментарии

Залишити відповідь

Новости по теме

Через резонансну стрілянину у Дніпрі в Україні змінили алгоритми дій патрульних
Новини Дніпра
Сегодня 15:42
Через резонансну стрілянину у Дніпрі в Україні змінили алгоритми дій патрульних

Після резонансної стрілянини в Дніпрі МВС переглянули алгоритми дій патрульних.

У Дніпрі на Слобожанському проспекті помітили дивну димову завісу: що сталося
Новини Дніпра
Сегодня 15:09
У Дніпрі на Слобожанському проспекті помітили дивну димову завісу: що сталося

Дніпряни неабияк злякалися.

Мешканці Дніпра просять збільшити кількість автобусів в години пік
Новини Дніпра
Сегодня 14:47
Мешканці Дніпра просять збільшити кількість автобусів в години пік

На одному із маршрутів дніпряни просять збільшити кількість автобусів.

У Дніпрі з’явився новий сквер
Новини Дніпра
Сегодня 14:00
У Дніпрі з’явився новий сквер

У Дніпрі на 12 кварталі з'явився новий сквер.