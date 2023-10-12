На що поширюються пільги та як їх отримати – дізнавалися журналісти dnepr.infо.
Пільги сім’ям загиблих військових визначено у Законі «Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту». Вдова може отримати пільги на постачання та розподілення електроенергії, газу, води, опалення, вивезення сміття та квартплату, якщо проживає в багатоквартирному будинку. Також пільги поширюються на оплату абонентського обслуговування для споживачів за індивідуальними договорами про надання комунальних послуг або обслуговування внутрішньобудинкових систем, придбання твердого палива та скрапленого газу.
Пільга на опалення надається з розрахунку 21 кв. м на одного члена сім’ї (на того, на кого вона оформлена), який проживає у домоволодінні та ще плюс 10,5 кв.
Непрацездатні вдови за умови, що сім’я загиблого військового складається лише з непрацездатних осіб, отримують знижку з розрахунком за подвійним нормативом – тобто на 42 кв. м плюс 21 кв. м. За обігрів цієї «території» вони можуть сплачувати лише 50% вартості послуг.
При отриманні пільг вдові загиблого воїна не потрібно надавати довідки про середньомісячний дохід. Вони надаються незалежно від форми володіння житлом чи його виду. Вдови загиблих військових мають право на 50% знижку на вартість комунальних послуг.
Оформити пільги вдова загиблого воїна може у відділенні Пенсійного фонду України.
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