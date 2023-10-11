Термінова робота у Дніпрі від 15 тисяч гривень: перелік вакансій

Середня зарплата в Україні становить 17,5 тис. грн. Щоб отримати цю суму за місяць у Дніпрі, можна піти працювати юристом, фармацевтом, продавцем, викладачем чи водієм автобуса. Іноді співробітники так терміново потрібні, що роботодавці готові не дивитися резюме претендента, а відразу просити дзвонити та розповісти про свій досвід.

Журналісти dnepr.info вирішили дізнатися, ким потрібно працювати у Дніпрі, щоб отримувати від 15 тис грн.

Від 15 до 40 тис грн може заробити торговий агент, реалізуючи дитячі солодощі. Обов’язкова умова – мати посвідчення водія, авто надає роботодавець. Досвід роботи вітається, але можна і без нього. До обов’язків входить консультування клієнтів щодо продукції, пошук нових та робота з вже існуючими клієнтами.

Трохи більше – від 15 до 45 тис грн на місяць може заробити менеджер з продажу автомобілів у Дніпрі. Компанія займається підбором та доставкою авто з ЄС, США, Канади та Китаю. Головне, що потрібно від претендента – бути комунікабельним та стресостійким, вміти працювати в команді. Потрібно буде шукати нових клієнтів, вести переговори, укладати угоди та консультувати. Як зазначено в оголошенні, працювати потрібно буде з 10-ї ранку до 19-ї вечора.

Від 15 до 35 тис грн може заробляти стоматолог-терапевт у приватній клініці Дніпра. Головне від претендента – досвід роботи від 3-х років, знання сучасних методів діагностики та лікування карієсу, вміння працювати не тільки в команді, а й із сучасними стоматологічними інструментами. Потрібно буде пломбувати, лікувати карієс, консультувати пацієнтів.

Стільки ж може отримувати водій автобуса у Дніпрі. Їздити треба буде у передмісті та області. Від претендента потрібно вміння керувати автобусами «Спринтер», «Еталон», «Богдан», «МАН». Працювати потрібно від 20 днів на місяць. Досвід роботи – від 2-х років.

Викладач англійської мови у Дніпрі може заробити за місяць від 15 до 30 тис грн, спілкуючись із учнями виключно онлайн. Щоб отримати цю роботу, потрібно вміти мотивувати студентів, добре розмовляти англійською мовою, мати досвід спілкування з іноземцями, дивитися фільми та слухати музыку на іноземній мові. Вчити треба буде дітей та дорослих, можливо інших викладачів. Також потрібно буде писати план уроків, допомагати відділу маркетингу створювати контент.

Різноробочий на СТО може отримувати від 15 до 30 тис грн на місяць. Серед вимог головне – це бажання шукача працювати, умови роботи – договірні. Точну інформацію можна отримати за телефоном.

Стільки ж може отримувати юрист з досвідом роботи. Від претендента головне – вища юридична освіта, досвід продажу послуг, високий рівень самоорганізації, клієнторієнтованість. Працювати потрібно буде з 9 ранку до 18 вечора п’ять днів на тиждень. Серед обов’язків – консультація клієнтів, підписання договорів.

Також від 15 до 30 тис грн може отримувати фармацевт або ассистент фармацевта в аптеці у Дніпрі. Головне – мати або здобувати вищу фармацевтичну освіту. Досвід роботи не важливий – роботодавець обіцяє всьому навчити.

Автослюсар, здатний відремонтувати вантажні авто, також може розраховувати на зарплату від 15 до 30 тис грн на місяць. Для отримання посади потрібен досвід роботи від 2-х років, знання автозапчастин та аналітичне мислення.

Аналогічну зарплатню пропонують продавцю побутової техніки у Дніпрі. Головне вміти відчувати потреби клієнта та допомагати їм, працювати «головою та серцем». При цьому досвід роботи не є обов`язковим. Роботодавець обіцяє підтримку наставника у перші тижні роботи, навчання, мотиваційні активності, поїздки тощо. Працювати потрібно буде у стандартному графіку – 5 днів на тиждень.

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