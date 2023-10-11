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Срочная работа в Днепре от 15 тыс грн: список вакансий

Сегодня 17:15
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Средняя зарплата в Украине составляет 17,5 тыс грн. Чтобы получить эту сумму за месяц в Днепре можно пойти работать юристом, фармацевтом, продавцом, преподавателем или водителем автобуса. Иногда сотрудники так срочно нужны, что работодатели готовы не смотреть резюме соискателя, а сразу просят звонить и рассказать о своем опыте.

Новости Днепра про Срочная работа в Днепре от 15 тыс грн: список вакансий

Журналисты dnepr.info решили узнать кем нужно трудиться в Днепре, чтобы получать от 15 тыс грн.

От 15 до 40 тыс грн может заработать торговый агент, реализуя детские сладости. Обязательное условие – иметь водительское удостоверение, авто предоставляет работодатель. Опыт работы приветствуется, но можно и без него. В обязанности будет входить консультирование клиентов по продукции, поиск новых и работа с уже существующими клиентами.

Новости Днепра про Срочная работа в Днепре от 15 тыс грн: список вакансий

Чуть больше – от 15 до 45 тыс грн в месяц может заработать менеджер по продаже автомобилей в Днепре. Компания занимается подбором и доставкой авто из ЕС, США, Канады и Китая. Главное, что требуется от соискателя – быть коммуникабельным и стрессоустойчивым, уметь работать в команде. нужно будет искать новых клиентов, вести переговоры, заключать сделки и консультировать. Как отмечено в объявлении, работать нужно будет с 10 утра до 19 вечера.

Новости Днепра про Срочная работа в Днепре от 15 тыс грн: список вакансий

От 15 до 35 тыс грн может зарабатывать стоматолог-терапевт в частной клинике Днепра. Главное от соискателя – опыт работы от 3-х лет, знание современных методов диагностики и лечения кариеса, умение работать не только в команде, но и с современными стоматологическими инструментами. нужно будет пломбировать, лечить кариес, консультировать пациентов.

Новости Днепра про Срочная работа в Днепре от 15 тыс грн: список вакансий

Столько же может получать водитель автобуса в Днепре. Ездить нужно будет в пригороде и области. От соискателя требуется умение водить автобусы «Спринтер», «Еталон», «Богдан», «МАН». Работать нужно будет от 20 дней в месяц. Опыт работы – от 2-х лет.

Новости Днепра про Срочная работа в Днепре от 15 тыс грн: список вакансий

Преподаватель английского языка в Днепре может заработать в месяц от 15 до 30 тыс грн, общаясь с учениками исключительно онлайн. Чтобы получить эту работу нужно уметь мотивировать студентов, хорошо разговаривать на английском языке, иметь опыт общения с иностранцами, смотреть фильмы и слушать музыку на иностранном языке. Учить нужно будет детей и взрослых, возможно других преподавателей. Также нужно будет писать план уроков, помогать отделу маркетинга создавать контент.

Новости Днепра про Срочная работа в Днепре от 15 тыс грн: список вакансий

Разнорабочий на СТО может получать от 15 до 30 тыс грн в месяц. Среди требований главное – это желание соискателя работать, условия работы – договорные. Более точную информацию можно получить по телефону.

Новости Днепра про Срочная работа в Днепре от 15 тыс грн: список вакансий

Столько же может получать юристконсульт с опытом работы. От соискателя главное – высшее юридическое образование, опыт продаж услуг, высокий уровень самоорганизации, клиенториентированность. Трудиться нужно будет с 9 утра до 18 вечера пять дней в неделю. Среди обязанностей – консультация клиентов, подписание догвооров.

Новости Днепра про Срочная работа в Днепре от 15 тыс грн: список вакансий

Также от 15 до 30 тыс грн может получать фармацевт или ассистент фармацевта в аптеке в Днепре. Главное – иметь или получать высшее фармацевтическое образование. Опыт работы не важен – работодатель обещает всему научить.

Новости Днепра про Срочная работа в Днепре от 15 тыс грн: список вакансий

Автослесарь, способный отремонтировать грузовые авто также может рассчитывать на зарплату от 15 до 30 тыс грн в месяц. Для получения должности нужен опыт работы от 2-х лет, знание автозапчастей и аналитическое мышление.

Новости Днепра про Срочная работа в Днепре от 15 тыс грн: список вакансий

Аналогичную зарплату предлагают продавцу бытовой техники в Днепре. Главное уметь слышать потребности клиента и помогать им, работать «головой и сердцем». При этом опыт работы не важен. Работодатель обещает поддержку наставника в первые недели работы, обучение, мотивационные активности, поездки и тп. Работать нужно будет в стандартном графике – 5 дней в неделю.

Новости Днепра про Срочная работа в Днепре от 15 тыс грн: список вакансий

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