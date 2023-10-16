Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Как выглядят и сколько стоят самые дешевые квартиры в аренду в Днепре (ФОТО)

Как выглядят и сколько стоят самые дешевые квартиры в аренду в Днепре (ФОТО)

Сегодня 12:42
просмотров

Во сколько обойдется снять квартиру в Днепре часто зависит от месторасположения жилья, его состояния, а также количества комнат в квартире. Аренда дешевой квартиры в Днепре обойдется в среднем от 4-6 тыс грн. В эту сумму не входит оплата коммунальных платежей. Мы решили узнать во сколько обойдется снять однокомнатную квартиру в разных районах Днепра.

Новости Днепра про Как выглядят и сколько стоят самые дешевые квартиры в аренду в Днепре (ФОТО)

Журналисты dnepr.info собрали ТОП-10 самых недорогих однокомнатных квартир в аренду в Днепре.

Одна из самых недорогих квартир, которые можно снять в Днепре, нашла в Приднепровске. В месяц с арендатора хотят получать 4 тыс грн плюс оплата коммуналки. Квартира находится на первом этаже 4-х этажного дома, в ней 4 спальных места, есть необходимая мебель и давний косметический ремонт.

Новости Днепра про Как выглядят и сколько стоят самые дешевые квартиры в аренду в Днепре (ФОТО)

За такую же стоимость можно снять квартиру в районе Титова в Днепре. Жилье также находится на первом этаже, но уже 2-х этажного дома. Но в этой квартире два спальных места, более «свежий» ремонт и мебель. Часть комнаты пустует, так что будущий квартирант может привезти диван или шкаф с собой.

Новости Днепра про Как выглядят и сколько стоят самые дешевые квартиры в аренду в Днепре (ФОТО)

Снять квартиру на жилмассиве Тополь-2 в Днепре обойдется в 5 тыс грн в месяц. Жилье находится на среднем этаже панельного дома. Как отмечает автор объявления, в квартире сделан свежий косметический ремонт, на кухне и в туалете – новая кафельная плитка. Есть диван, шкаф, сервант, кондиционер, электрочайник. Во дворе у дома можно ставить авто.

Новости Днепра про Как выглядят и сколько стоят самые дешевые квартиры в аренду в Днепре (ФОТО)

Во столько же обойдется снять квартиру на проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре. В квартире два спальных места – это односпальные кровати, есть необходимая мебель и техника. Как сказано в объявлении, квартире нужен ремонт и будущий арендатор может его сделать в обмен арендной платы. Возможно проживание с животными.

Новости Днепра про Как выглядят и сколько стоят самые дешевые квартиры в аренду в Днепре (ФОТО)

Аналогичная цена и на аренду квартиру на жилмассиве Западный в Днепре. Квартира расположена на последнем, 9 этаже дома. В квартире когда-то был косметический ремонт, а мебель была куплена более 20 лет назад.

Новости Днепра про Как выглядят и сколько стоят самые дешевые квартиры в аренду в Днепре (ФОТО)

За 5 тыс грн в Днепре можно снять квартиру в районе улицы академика Образцова. Жилье находится на 1 этаже. В квартире недавно был косметический ремонт, есть необходимая и относительно новая мебель. Проживать смогут до двух человек.

Новости Днепра про Как выглядят и сколько стоят самые дешевые квартиры в аренду в Днепре (ФОТО)

За 5,5 тыс грн в месяц можно снять однокомнатную квартиру в Днепре на жилмассиве Покровский. Жилье находится на среднем этаже 10-ти этажного дома, проведен интернет, есть застекленный балкон. Ремонт был давно, но мебель в половине квартиры выглядит вполне прилично.

Новости Днепра про Как выглядят и сколько стоят самые дешевые квартиры в аренду в Днепре (ФОТО)

За 6 тыс грн в Днепре можно снять квартиру с недавним ремонтом и новой мебелью в районе Калиновой.  Квартира-малосемейка, находится на 6 этаже панельного дома. В квартире есть кондиционер, новая стиральная машина, новый бойлер, диван.

Новости Днепра про Как выглядят и сколько стоят самые дешевые квартиры в аренду в Днепре (ФОТО)

За 6,5 тыс грн однокомнатную можно снять на жилмассиве Победа в Днепре. Квартира находится на 23 этаже. В квартире косметический ремонт, в качестве спального места – широкий раскладной диван. Есть вся необходимая техника, застекленная лоджия.

Новости Днепра про Как выглядят и сколько стоят самые дешевые квартиры в аренду в Днепре (ФОТО)

За 7 тыс грн в Днепре можно снять квартиру на жилмассиве Сокол. Жилье находится на 2 этаже, был косметический ремонт. В части квартиры новая мебель, а на полу много ковров.

Новости Днепра про Как выглядят и сколько стоят самые дешевые квартиры в аренду в Днепре (ФОТО)

Читайте также:

Новости Днепра про Как выглядят и сколько стоят самые дешевые квартиры в аренду в Днепре (ФОТО)Українська Новости Днепра про Как выглядят и сколько стоят самые дешевые квартиры в аренду в Днепре (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Стало известно, сколько часов подряд жители Днепра могут быть без света зимой
Новости Днепра
Сегодня 12:27
Стало известно, сколько часов подряд жители Днепра могут быть без света зимой

Для Днепра уже утверждены ориентировочные графики отключений, которые могут применять…

Кровлю бассейна «Метеор» в Днепре демонтировали с помощью вертолета: уникальное фото
Новости Днепра
Сегодня 10:39
Кровлю бассейна «Метеор» в Днепре демонтировали с помощью вертолета: уникальное фото

В Днепре напомнили, как когда-то кровлю бассейна "Метеор" снимали с…

Заряжайте все: сегодня в Днепре сотни жителей останутся без света на 9 часов
Новости Днепра
Сегодня 06:53
Заряжайте все: сегодня в Днепре сотни жителей останутся без света на 9 часов

Еще есть время подзарядить гаджеты!

Враг сегодня обстреливал Днепропетровщину: 1900 семей остались без света
Новости Днепра
Вчера 19:17
Враг сегодня обстреливал Днепропетровщину: 1900 семей остались без света

Сегодня враг снова терроризировал мирные общины Днепропетровщины.

Последние новости

Стало известно, сколько часов подряд жители Днепра могут быть без света зимой
Стало известно, сколько часов подряд жители Днепра могут быть без света зимой

Для Днепра уже утверждены ориентировочные графики отключений, которые могут применять зимой.

Сегодня 12:27
4
просмотров
В Украине уже началась зима: где выпал снег и ударили морозы
В Украине уже началась зима: где выпал снег и ударили морозы

Надеемся, в Днепре такая погода будет не скоро...

Сегодня 11:50
6
просмотров
В Днепропетровской области 300 объектов могут лишить статуса исторических памятников
В Днепропетровской области 300 объектов могут лишить статуса исторических памятников

Более 300 исторических памятников, охраняемых государством, могут потерять свой статус.

Сегодня 11:32
2
просмотров
Кровлю бассейна «Метеор» в Днепре демонтировали с помощью вертолета: уникальное фото
Кровлю бассейна «Метеор» в Днепре демонтировали с помощью вертолета: уникальное фото

В Днепре напомнили, как когда-то кровлю бассейна "Метеор" снимали с помощью вертолета.

Сегодня 10:39
8
просмотров
В Днепре и области объявили желтый уровень опасности
В Днепре и области объявили желтый уровень опасности

Берегите себя!

Сегодня 10:20
4
просмотров
Положил свою жизнь, чтобы продолжалась наша: на войне погиб 42-летний воин из Днепропетровской области
Положил свою жизнь, чтобы продолжалась наша: на войне погиб 42-летний воин из Днепропетровской области

Вечная слава!

Сегодня 10:00
3
просмотров
Из Израиля вылетел второй эвакуационный борт с украинцами: в самолете 23 ребенка
Из Израиля вылетел второй эвакуационный борт с украинцами: в самолете 23 ребенка

Сегодня, 16 октября, из аэропорта Бен Гурион (Тель Авив) в Румынию вылетел второй эвакуационный борт с украинцами. В самолете – 155 граждан, из которых 107 женщин и 23 детей.

Сегодня 09:30
5
просмотров
В Днепре некоторые трамваи и маршрутки изменили схему движения: будьте внимательны
В Днепре некоторые трамваи и маршрутки изменили схему движения: будьте внимательны

Важная информация!

Сегодня 09:00
3
просмотров
В Кривом Роге Skoda врезалась в столб и перевернулась: пострадали мужчина и трое детей
В Кривом Роге Skoda врезалась в столб и перевернулась: пострадали мужчина и трое детей

Вчера, 15 октября, в Кривом Роге произошла ужасная авария.

Сегодня 08:30
3
просмотров
Ночные взрывы в Днепре: официальный комментарий
Ночные взрывы в Днепре: официальный комментарий

Ночь была тревожной.

Сегодня 07:37
9
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх