Как выглядят и сколько стоят самые дешевые квартиры в аренду в Днепре (ФОТО)

Журналисты dnepr.info собрали ТОП-10 самых недорогих однокомнатных квартир в аренду в Днепре.
Одна из самых недорогих квартир, которые можно снять в Днепре, нашла в Приднепровске. В месяц с арендатора хотят получать 4 тыс грн плюс оплата коммуналки. Квартира находится на первом этаже 4-х этажного дома, в ней 4 спальных места, есть необходимая мебель и давний косметический ремонт.
За такую же стоимость можно снять квартиру в районе Титова в Днепре. Жилье также находится на первом этаже, но уже 2-х этажного дома. Но в этой квартире два спальных места, более «свежий» ремонт и мебель. Часть комнаты пустует, так что будущий квартирант может привезти диван или шкаф с собой.
Снять квартиру на жилмассиве Тополь-2 в Днепре обойдется в 5 тыс грн в месяц. Жилье находится на среднем этаже панельного дома. Как отмечает автор объявления, в квартире сделан свежий косметический ремонт, на кухне и в туалете – новая кафельная плитка. Есть диван, шкаф, сервант, кондиционер, электрочайник. Во дворе у дома можно ставить авто.
Во столько же обойдется снять квартиру на проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре. В квартире два спальных места – это односпальные кровати, есть необходимая мебель и техника. Как сказано в объявлении, квартире нужен ремонт и будущий арендатор может его сделать в обмен арендной платы. Возможно проживание с животными.
Аналогичная цена и на аренду квартиру на жилмассиве Западный в Днепре. Квартира расположена на последнем, 9 этаже дома. В квартире когда-то был косметический ремонт, а мебель была куплена более 20 лет назад.
За 5 тыс грн в Днепре можно снять квартиру в районе улицы академика Образцова. Жилье находится на 1 этаже. В квартире недавно был косметический ремонт, есть необходимая и относительно новая мебель. Проживать смогут до двух человек.
За 5,5 тыс грн в месяц можно снять однокомнатную квартиру в Днепре на жилмассиве Покровский. Жилье находится на среднем этаже 10-ти этажного дома, проведен интернет, есть застекленный балкон. Ремонт был давно, но мебель в половине квартиры выглядит вполне прилично.
За 6 тыс грн в Днепре можно снять квартиру с недавним ремонтом и новой мебелью в районе Калиновой. Квартира-малосемейка, находится на 6 этаже панельного дома. В квартире есть кондиционер, новая стиральная машина, новый бойлер, диван.
За 6,5 тыс грн однокомнатную можно снять на жилмассиве Победа в Днепре. Квартира находится на 23 этаже. В квартире косметический ремонт, в качестве спального места – широкий раскладной диван. Есть вся необходимая техника, застекленная лоджия.
За 7 тыс грн в Днепре можно снять квартиру на жилмассиве Сокол. Жилье находится на 2 этаже, был косметический ремонт. В части квартиры новая мебель, а на полу много ковров.
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