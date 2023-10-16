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  • Як виглядають і скільки коштують найдешевші квартири в оренду у Дніпрі (ФОТО)

Як виглядають і скільки коштують найдешевші квартири в оренду у Дніпрі (ФОТО)

Сьогодні 12:42
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Вартість аренди квартири у в Дніпрі часто залежить від місця розташування житла, його стану, а також кількості кімнат у квартирі. Оренда дешевої квартири у Дніпрі коштуватиме в середньому від 4-6 тис грн. У цю суму не входить оплата комунальних платежів. Ми вирішили дізнатися скільки обійдеться зняти однокімнатну квартиру в різних районах Дніпра та як вони виглядають.

Новости Днепра про Як виглядають і скільки коштують найдешевші квартири в оренду у Дніпрі (ФОТО)

Журналісти dnepr.info зібрали ТОП-10 найдешевших однокімнатних квартир в оренду в Дніпрі.

Одну з найдешевших квартир, які можна винайняти у Дніпрі, знаходиться у Придніпровську. На місяць з орендаря хочуть отримувати 4 тис грн плюс оплата комуналки. Квартира знаходиться на першому поверсі 4-х поверхового будинку, в ній 4 спальних місця, є необхідні меблі та давній косметичний ремонт.

Новости Днепра про Як виглядають і скільки коштують найдешевші квартири в оренду у Дніпрі (ФОТО)

За таку ж вартість можна винайняти квартиру в районі Титова у Дніпрі. Житло також знаходиться на першому поверсі, але вже 2-поверхового будиноку. В цій квартирі два спальних місця, свіжіший ремонт і меблі. Частина кімнати порожня, так що майбутній квартирант може привезти диван або шафу з собою.

Новости Днепра про Як виглядають і скільки коштують найдешевші квартири в оренду у Дніпрі (ФОТО)

Винайняти квартиру на житловому масиві Тополя-2 у Дніпрі коштуватиме 5 тис грн на місяць. Житло знаходиться на середньому поверсі панельного будинку. Як зазначає автор оголошення, у квартирі зроблено свіжий косметичний ремонт, на кухні та в туалеті – нова кахельна плитка. Є диван, шафа, сервант, кондиціонер, електрочайник. На подвір’ї біля будинку можна ставити авто.

Новости Днепра про Як виглядають і скільки коштують найдешевші квартири в оренду у Дніпрі (ФОТО)

Стільки ж обійдеться винайняти квартиру на проспекті Богдана Хмельницького у Дніпрі. У квартирі два спальних місця – це односпальні ліжка, є необхідні меблі та техніка. Як сказано в оголошенні, квартирі потрібен ремонт і майбутній орендар може зробити його в обмін плати за проживання. Можливе проживання із тваринами.

Новости Днепра про Як виглядають і скільки коштують найдешевші квартири в оренду у Дніпрі (ФОТО)

Аналогічна ціна та на оренду квартиру на житловому масиві Західний у Дніпрі. Квартира розташована на останньому, 9 поверсі будинку. У квартирі колись був косметичний ремонт, а меблі були куплені понад 20 років тому.

Новости Днепра про Як виглядають і скільки коштують найдешевші квартири в оренду у Дніпрі (ФОТО)

За 5 тис грн у Дніпрі можна винайняти квартиру в районі вулиці академіка Образцова. Житло знаходиться на першому поверсі. У квартирі нещодавно був косметичний ремонт, є необхідні і відносно нові меблі. Проживати зможуть до двох людей.

Новости Днепра про Як виглядають і скільки коштують найдешевші квартири в оренду у Дніпрі (ФОТО)

За 5,5 тис грн на місяць можна винайняти однокімнатну квартиру в Дніпрі на житловому масиві Покровський. Житло знаходиться на середньому поверсі 10-ти поверхового будинку, до квартири проведено інтернет, є засклений балкон. Ремонт був давно, але меблі в половині квартири виглядають цілком пристойно.

Новости Днепра про Як виглядають і скільки коштують найдешевші квартири в оренду у Дніпрі (ФОТО)

За 6 тис грн у Дніпрі можна орендувати квартиру з недавнім ремонтом та новими меблями в районі Калинової. Квартира-малосімейка, знаходиться на 6 поверсі панельного будинку. У квартирі є кондиціонер, пральна машина, новий бойлер, диван.

Новости Днепра про Як виглядають і скільки коштують найдешевші квартири в оренду у Дніпрі (ФОТО)

За 6,5 тис грн однокімнатну можна зняти на житловому масиві Перемога у Дніпрі. Квартира знаходиться на 23 поверсі. У квартирі косметичний ремонт, як спальне місце – широкий розкладний диван. Є вся необхідна техніка, засклена лоджія.

Новости Днепра про Як виглядають і скільки коштують найдешевші квартири в оренду у Дніпрі (ФОТО)

За 7 тис грн у Дніпрі можна винайняти квартиру на житловому масиві Сокіл. Житло знаходиться на 2-му поверсі, був косметичний ремонт. У частині квартири нові меблі, а на підлозі багато килимів.

Новости Днепра про Як виглядають і скільки коштують найдешевші квартири в оренду у Дніпрі (ФОТО)

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Новости Днепра про Як виглядають і скільки коштують найдешевші квартири в оренду у Дніпрі (ФОТО)Українська Новости Днепра про Як виглядають і скільки коштують найдешевші квартири в оренду у Дніпрі (ФОТО)Русский

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