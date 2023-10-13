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  • Что раньше было на месте дорогой гостиницы в Днепре: дом торговца и жилье для медиков (ФОТО)

Что раньше было на месте дорогой гостиницы в Днепре: дом торговца и жилье для медиков (ФОТО)

Сегодня 18:07
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Первые дома на современной улице Мечникова в Днепре стали появляться в конце XIX века. Улица называлась Тихая и возводились тут преимущественно небольшие домики высотой максимум в два этажа. Все они были доходными домами.

Новости Днепра про Что раньше было на месте дорогой гостиницы в Днепре: дом торговца и жилье для медиков (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как ранее выглядел дом, на месте которого сегодня находится гостиница на улице Мечникова в Днепре

На улице Тихой в небольших домах можно было снять комнату – одну или несколько, а также в этих же домах жили их владельцы. Жилье было по карману врачам и юристам. Публика была спокойная, а сама улица оправдывала свое название и считалась безопасной для проживания.

Так, на месте, где сегодня стоит гостиница – находился дом торговца Шварца. Помимо сдачи внаем комнат он продавал кондитерские изделия на Нижне-Троицком рынке.

Свой дом Шварц возвел в 1890-х годах. Две комнаты занимал он сам, остальные – сдавал в аренду. Семьи в Шварца не было, родственников тоже. Владелец небольшого доходного дома жил скромно. В 1917 году в одну ночь Шварц куда-то исчез. Еще вечером он желал своим арендаторам спокойной ночи, а утром его уже никто не мог найти. Постояльцы дома решили, что хозяин здания тайком решил сбежать за границу – оставаться в городе ему становилось небезопасно.

Коллеги Шварца по рынку считали, что его убили его же квартиранты – с одним из них у хозяина дома был конфликт и несколько дней перед своим исчезновением Шварц ходил очень мрачным и задумчивым. Друзья Шварца считали, что он уехал и непременно вернется, как только в городе снова станет все стабильно.

Новости Днепра про Что раньше было на месте дорогой гостиницы в Днепре: дом торговца и жилье для медиков (ФОТО)

Но Шварц не вернулся. В его доме поселили других людей. После Второй мировой войны тут была коммуналка.

В начале 2000-х дом снесли. Теперь тут стоит гостиница в несколько этажей.

фото: блог Артема Костюка, А. Волок

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Новости Днепра про Что раньше было на месте дорогой гостиницы в Днепре: дом торговца и жилье для медиков (ФОТО)Українська Новости Днепра про Что раньше было на месте дорогой гостиницы в Днепре: дом торговца и жилье для медиков (ФОТО)Русский

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