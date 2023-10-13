ТОП-10 мест для велопрогулки в Днепре этой осенью

В эти выходные в Днепре синоптики обещают теплую и солнечную погоду. Самое время для того, чтобы провести возможно последние теплые дни этого года на свежем воздухе и совершить велопрогулку.

Журналисты dnepr.info собрали подборку из ТОП-10 мест, где можно прокатиться на велосипедах в Днепре.

Парки Днепра

Чтобы почувствовать себя в загородном лесу достаточно просто приехать в лесопарк Дружбы народов на левом берегу Днепра. Огромная территория засажена разными деревьями. Его общая площадь составляет 100 га. Раньше парк был заброшенным, но в последние годы там убирают территорию, стараются обустроить. Он стал популярным среди жителей Днепра, в теплое время года тут можно встретить целые компании, выбирающиеся на пикники. Дорожки тут не асфальтированные, а среди деревьев можно встретить белок и послушать пение птиц.

Новокодацкий парк находится на правой стороне Днепра. На территории в 35 га есть футбольное поле, детские площадки, аттракционы, площадки для игровых видов спорта, лавочки для тех, кто просто хочет полюбоваться природой, беседки. Места для велосипедистов также хватит. На двухколесном можно осмотреть самые дальние уголки парка. Тут есть как асфальтированные дорожки, так и тропинки.

Еще один парк, где есть где покататься на велосипеде – парк Зеленый гай. Можно сказать, что условно парк состоит из двух частей – верхней – где есть детские площадки, беседки, лавочки, словом все для хорошего проведения досуга, и нижней – это еще не реконструированный склон балки. Кататься на велосипеде можно по всему парку, но в «нижней» его части не встретить маленьких детей и облагороженных площадок, зато есть много деревьев, кустов, холмистая местность.

У воды

Прокатиться на велосипеде любуясь при этом рекой и видом на город можно на набережной, но если пространство у воды на Солнечном и Победе было обкатано много раз, то можно попробовать покататься на набережной жилмассива Ломовской. Также можно заехать на здешний пляж. Местность тут лесистая и понять, что вы катаетесь все же в городе, а не за городом можно только по наличию многоквартирных домов за деревьями.

Еще одно место, где можно кататься у воды – Коса на жилмассиве Победа. Ее длина 2,5 км. Вдоль косы идет автомобильная дорога из бетонных плит, но по сути она пешеходная и там можно смело кататься на велосипеде. А еще на Косе можно встретить собачников и рыбаков.

Для тех, кому надоело кататься на набережной правого берега, но хочется полюбоваться природой и видами на город есть еще одно идеальное место для осенних покатушек на велосипеде – это Монастырский остров. Его длина – несколько километров, дорога проходит мимо пляжа и чем дальше в глубь острова – тем она безлюднее, так что можно смело кататься. Доехав до конца острова можно полюбоваться видом на город с необычного ракурса.

Для тех, кто хочет покататься на велосипеде подальше от машин и людей идеальным вариантом будет велопробег по Старым Кодакам. Правда, чтобы туда добраться нужно будет преодолеть несколько километров по автодороге, но виды, открывающиеся с этого места того стоят. На территории Старых Кодак находится гранитный карьер, затопленный вадой и старое кладбище, где хоронили казаков. С вершин карьера открывается вид на реку.

Также неподалеку от Старых Кодак есть еще одно село – Лоцманская Каменка. Когда-то тут жили лоцманы, переправлявшие лодки через Днепр, село соседствует с жилмассивом Победа-6. Тут есть частные дома и асфальтированная дорога – она спускается к воде, а с верхней точки поселка открывается великолепный вид на город. Поездка на велосипеде в этом месте хороша тем, что здесь практически нет автомобилей, вокруг природа и можно увидеть дома старой постройки. Создается впечатление, что катаешься за городом.

Покатушки в балках Днепра

Рядом со Старыми Кодаками находится балка Сажевка –еще одно живописное место, где можно покататься на велосипеде. Череда впадин в балке образует необычный рельеф. Пересекая балку можно почувствовать себя в необычной зеленой долине, похожей на ту, что есть в Новой Зеландии.

Белая балка находится в Новокодацком районе Днепра. Тут много зелени, красивая природа, часто можно встретить велосипедистов и любителей пеших прогулок. Белая балка – это своего рода комплекс холмов, на которых живут люди, растет лес, а из подземных источников течет несколько маленьких рек. Протяженность балки от края до края составляет 7 км, а перепады между холмами – до 40 метров. Название свое она получила из-за белых гранитных скал, которые тут расположены и месторождением белой глины, которое было обнаружено тут много лет назад.

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