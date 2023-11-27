Как в ХХ веке менялся Монастырский остров в Днепре: от частных домов до канатной дороги (ФОТО)

Журналисты dnepr. іnfo решили вспомнить, как раньше выглядел Монастырский остров в Днепре.
Во время строительства Екатеринослава на острове планировали построить университет. Но идея не была реализована.
В 1863 году остров был продан купцу Рябинину, где тот выращивал на нем деревья на продажу. Но уже спустя некоторое время он продал его другому купцу – Буряковку, а тот, в 1889 году перепродал его купцу Богомолову. Остров часто меня хозяев и не имел точного названия. Местные жители называли его то «Рябининским», то «Буряковским», то «Богомоловским», в зависимости от фамилии владельца.
Известно, что последний его владелец Богомолов вырубил на острове все деревья, а домашние животные, которые местные жители выпасали на острове (пройти к нему можно было через Архиерейский пролив, который к тому времени обмелел, а после строительства ДнепроГЕС был затоплен водой).
В начале прошлого века на его берегу был устроен яхт-клуб, а сам остров стал местом отдыха горожан.
Сюда на лодках причаливали любители купания и пикников.
После Второй мировой войны на острове было несколько домов, где жили люди. На «материк» за продуктами, на работу и в школу они переправлялись на лодке.
В 1956 году на остров от парка Шевченко был построен мост. Позже на острове была намыта коса, ставшая впоследствии главным городским пляжем.
В 1968 году на остров стал возможным попасть не только через мост, но и переехать Днепр по канатной дороге.
Тогда же была построена смотровая площадка на острове, неподалеку от канатной дороги. Сейчас она уже не существует, а остров по-прежнему является любимым местом отдыха жителей Днепра.
фото: Г. Войтов, В. Старостин, Los Sergej, Г. Цапов, В. Рязанов, Ю. Савенков
Читайте также:
Автор:
На проспекте Гагарина сильным ветром сдуло 10-метровую елку.
Украину накрыл снежный "армагеддон". Есть проблемы не только с автомобильным,…
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении виновным в смерти экс-министра…
Поздравляем!
На проспекте Гагарина сильным ветром сдуло 10-метровую елку.
В Киеве в этом году установят главную елку страны. По традиции, ее разместят на Софийской площади.
Украину накрыл снежный "армагеддон". Есть проблемы не только с автомобильным, но и железнодорожным транспортом.
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении виновным в смерти экс-министра МВД Дениса Монастырского и еще 9 человек.
В Днепре бродячая коза парализовала работу шиномонтажа.
Со вчера по всей Украине бушует непогода.
Поздравляем!
Мужчину доставили в больницу.
Подготовьтесь!
Одевайтесь теплее, друзья!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!