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  • Как в ХХ веке менялся Монастырский остров в Днепре: от частных домов до канатной дороги (ФОТО)

Как в ХХ веке менялся Монастырский остров в Днепре: от частных домов до канатной дороги (ФОТО)

Сегодня 12:42
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Монастырский остров в Днепре – одно из самых популярных мест отдыха и прогулок у горожан. Он окружен множеством легенд и тайн. Так, согласно местным легендам, на острове в разное время бывали апостол Андрей Первозванный, княгиня Ольга и князь Владимир, а запорожские казаки хранили тут свои грузы и занимались рыболовлей. Еще на острове в скалах был монастырь, где жили монахи. А со дня основания города Монастырский остров несколько раз переходил из рук в руки и стал любимым местом летнего отдыха горожан.

Новости Днепра про Как в ХХ веке менялся Монастырский остров в Днепре: от частных домов до канатной дороги (ФОТО)

Журналисты dnepr. іnfo решили вспомнить, как раньше выглядел Монастырский остров в Днепре.

Во время строительства Екатеринослава на острове планировали построить университет. Но идея не была реализована.

В 1863 году остров был продан купцу Рябинину, где тот выращивал на нем деревья на продажу. Но уже спустя некоторое время он продал его другому купцу – Буряковку, а тот, в 1889 году перепродал его купцу Богомолову. Остров часто меня хозяев и не имел точного названия. Местные жители называли его то «Рябининским», то «Буряковским», то «Богомоловским», в зависимости от фамилии владельца.

Известно, что последний его владелец Богомолов вырубил на острове все деревья, а домашние животные, которые местные жители выпасали на острове (пройти к нему можно было через Архиерейский пролив, который к тому времени обмелел, а после строительства ДнепроГЕС был затоплен водой).

Новости Днепра про Как в ХХ веке менялся Монастырский остров в Днепре: от частных домов до канатной дороги (ФОТО)

В начале прошлого века на его берегу был устроен яхт-клуб, а сам остров стал местом отдыха горожан.

Новости Днепра про Как в ХХ веке менялся Монастырский остров в Днепре: от частных домов до канатной дороги (ФОТО)

Сюда на лодках причаливали любители купания и пикников.

Новости Днепра про Как в ХХ веке менялся Монастырский остров в Днепре: от частных домов до канатной дороги (ФОТО)

После Второй мировой войны на острове было несколько домов, где жили люди. На «материк» за продуктами, на работу и в школу они переправлялись на лодке.

Новости Днепра про Как в ХХ веке менялся Монастырский остров в Днепре: от частных домов до канатной дороги (ФОТО)

В 1956 году на остров от парка Шевченко был построен мост. Позже на острове была намыта коса, ставшая впоследствии главным городским пляжем.

Новости Днепра про Как в ХХ веке менялся Монастырский остров в Днепре: от частных домов до канатной дороги (ФОТО)

В 1968 году на остров стал возможным попасть не только через мост, но и переехать Днепр по канатной дороге.

Новости Днепра про Как в ХХ веке менялся Монастырский остров в Днепре: от частных домов до канатной дороги (ФОТО)

Тогда же была построена смотровая площадка на острове, неподалеку от канатной дороги. Сейчас она уже не существует, а остров по-прежнему является любимым местом отдыха жителей Днепра.

Новости Днепра про Как в ХХ веке менялся Монастырский остров в Днепре: от частных домов до канатной дороги (ФОТО)

фото: Г. Войтов, В. Старостин, Los Sergej, Г. Цапов, В. Рязанов, Ю. Савенков

 

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Новости Днепра про Как в ХХ веке менялся Монастырский остров в Днепре: от частных домов до канатной дороги (ФОТО)Українська Новости Днепра про Как в ХХ веке менялся Монастырский остров в Днепре: от частных домов до канатной дороги (ФОТО)Русский

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