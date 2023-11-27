Як у ХХ ст змінювався Монастирський острів у Дніпрі: від приватних будинків до канатної дороги (ФОТО)

Монастирський острів у Дніпрі – одне з найпопулярніших місць відпочинку та прогулянок у містян. Про нього ходить багато легенд та чуток. Так, згідно з місцевими легендами, на острові в різний час бували апостол Андрій Первозванний, княгиня Ольга та князь Володимир, а запорізькі козаки зберігали тут свої вантажі та займалися рибальством. Ще на острові в скелях був монастир, де мешкали ченці. А з дня заснування міста Монастирський острів кілька разів переходив із рук в руки.

Журналісти dnepr. іnfo вирішили згадати, як раніше виглядав Монастирський острів у Дніпрі.

Під час будівництва Катеринослава на острові планували збудувати університет. Але ідея не була реалізована.

У 1863 році острів було продано купцю Рябініну, де той вирощував на ньому дерева на продаж. Але вже через деякий час він продав його іншому купцеві – Буряковку, а той, у 1889 перепродав його купцю Богомолову. Острів часто мене господарів і не мав точної назви. Місцеві жителі називали його то «Рябінінським», то «Буряковським», то «Богомолівським», залежно від прізвища власника.

Відомо, що останній його власник Богомолов вирубав на острові всі дерева, а домашні тварини, які місцеві жителі випасали на острові (пройти до нього можна було через Архієрейську протоку, яка на той час обміліла, а після будівництва ДніпроГЕС була затоплена водою).

На початку минулого століття на його березі було влаштовано яхт-клуб, а сам острів став місцем відпочинку мешканців міста.

Сюди на човнах причалювали любителі купання та пікніків.

Після Другої світової війни на острові було кілька будинків, де мешкали люди. На «материк» за продуктами, на роботу та до школи вони переправлялися човном.

1956 року на острів від парку Шевченка було збудовано міст.

Пізніше на острові була намита коса, яка згодом стала головним міським пляжем.

1968 року на острів стало можливим потрапити не лише через міст, а й переїхати Дніпро канатною дорогою.

Тоді ж було збудовано оглядовий майданчик на острові, неподалік канатної дороги. Зараз вона вже не існує, а острів, як і раніше, є улюбленим місцем відпочинку мешканців Дніпра.

фото: Г. Войтов, В. Старостін, Los Sergej, Г. Цапов, В. Рязанов, Ю. Савенков

Читайте також:

Українська Русский

Автор: