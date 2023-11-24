Як за фасадом виглядають занедбані особняки на вулиці Січових Стрільців у Дніпрі: багато бруду, землі та дерева в цеглинах (ФОТО)

На вулиці Січових Стрільців у Дніпрі є цілий квартал зруйнованих старовинних будинків. Всі вони були побудовані приблизно одночасно - на початку минулого століття. І всі вони зараз зруйновані настільки, що від будівель залишилася лише частина коробки фасаду.

Журналісти dnepr.info вирішили дізнатися, як зараз виглядають зруйновані старовинні будинки у Дніпрі на вулиці Січових Стрільців.

Ще на початку 2000-х у цих будинках жили люди, але пізніше вони були визнані аварійними та їх розселили. Будинки хоч і є пам’ятками архітектури, але перебувають у дуже плачевному стані.

Так, одним із будинків від якого практично нічого не залишилося є будинок Когана. Він був збудований у 1990-му році. Висота його була три поверхи, будинок вважався прибутковим. Тут були дуже дорогі квартири.

Але сьогодні від будинку залишилася фактично одна стіна. Усередині території, що колись була кімнатами ростуть дерева, валяється сміття.

Якби не купи землі – то залишки фасаду, швидше за все, завалилися б.

На фасаді ще можна розглянути колись красиве цегляне оздоблення.

Після Другої світової війни тут облаштували комунальні квартири.

По сусідству з будинком Когана знаходиться будинок Гольдштейн – ще один колишній прибутковий будинок, від якого залишився тільки фасад. Його збудували у 1899 році.

У будівлі було 8 п’ятикімнатних квартир, лавка, квартира власника та кам’яний флігель.

Це були дуже просторі приміщення.

Після Другої світової війни будівля перетворилася на комуналку. Мешканців розселили ще на початку 1990-х – будинок було визнано аварійним та його хотіли реконструювати.

Від будинку залишилася одна стіна.

Якщо минаючи арку в будинку Гольдштейн ще можна пройти до найближчих будівель, то в арку будинку Когана заходити просто страшно – там сміття, бруд і проглядається пустир.

Ось уже понад 20 років будівлі стоять і потихеньку розвалюються.

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