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  • Як за фасадом виглядають занедбані особняки на вулиці Січових Стрільців у Дніпрі: багато бруду, землі та дерева в цеглинах (ФОТО)

Як за фасадом виглядають занедбані особняки на вулиці Січових Стрільців у Дніпрі: багато бруду, землі та дерева в цеглинах (ФОТО)

Сьогодні 17:28
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На вулиці Січових Стрільців у Дніпрі є цілий квартал зруйнованих старовинних будинків. Всі вони були побудовані приблизно одночасно - на початку минулого століття. І всі вони зараз зруйновані настільки, що від будівель залишилася лише частина коробки фасаду.

Журналісти dnepr.info вирішили дізнатися, як зараз виглядають зруйновані старовинні будинки у Дніпрі на вулиці Січових Стрільців.

Ще на початку 2000-х у цих будинках жили люди, але пізніше вони були визнані аварійними та їх розселили. Будинки хоч і є пам’ятками архітектури, але перебувають у дуже плачевному стані.

Новости Днепра про Як за фасадом виглядають занедбані особняки на вулиці Січових Стрільців у Дніпрі: багато бруду, землі та дерева в цеглинах (ФОТО)

Так, одним із будинків від якого практично нічого не залишилося є будинок Когана. Він був збудований у 1990-му році. Висота його була три поверхи, будинок вважався прибутковим. Тут були дуже дорогі квартири.

Новости Днепра про Як за фасадом виглядають занедбані особняки на вулиці Січових Стрільців у Дніпрі: багато бруду, землі та дерева в цеглинах (ФОТО)

Але сьогодні від будинку залишилася фактично одна стіна. Усередині території, що колись була кімнатами ростуть дерева, валяється сміття.

Новости Днепра про Як за фасадом виглядають занедбані особняки на вулиці Січових Стрільців у Дніпрі: багато бруду, землі та дерева в цеглинах (ФОТО)

Якби не купи землі – то залишки фасаду, швидше за все, завалилися б.

Новости Днепра про Як за фасадом виглядають занедбані особняки на вулиці Січових Стрільців у Дніпрі: багато бруду, землі та дерева в цеглинах (ФОТО)

На фасаді ще можна розглянути колись красиве цегляне оздоблення.

Новости Днепра про Як за фасадом виглядають занедбані особняки на вулиці Січових Стрільців у Дніпрі: багато бруду, землі та дерева в цеглинах (ФОТО)

Після Другої світової війни тут облаштували комунальні квартири.

Новости Днепра про Як за фасадом виглядають занедбані особняки на вулиці Січових Стрільців у Дніпрі: багато бруду, землі та дерева в цеглинах (ФОТО)

По сусідству з будинком Когана знаходиться будинок Гольдштейн – ще один колишній прибутковий будинок, від якого залишився тільки фасад. Його збудували у 1899 році.

Новости Днепра про Як за фасадом виглядають занедбані особняки на вулиці Січових Стрільців у Дніпрі: багато бруду, землі та дерева в цеглинах (ФОТО)

У будівлі було 8 п’ятикімнатних квартир, лавка, квартира власника та кам’яний флігель.

Новости Днепра про Як за фасадом виглядають занедбані особняки на вулиці Січових Стрільців у Дніпрі: багато бруду, землі та дерева в цеглинах (ФОТО)

Це були дуже просторі приміщення.

Новости Днепра про Як за фасадом виглядають занедбані особняки на вулиці Січових Стрільців у Дніпрі: багато бруду, землі та дерева в цеглинах (ФОТО)

Після Другої світової війни будівля перетворилася на комуналку. Мешканців розселили ще на початку 1990-х – будинок було визнано аварійним та його хотіли реконструювати.

Новости Днепра про Як за фасадом виглядають занедбані особняки на вулиці Січових Стрільців у Дніпрі: багато бруду, землі та дерева в цеглинах (ФОТО)

 

Від будинку залишилася одна стіна.

Новости Днепра про Як за фасадом виглядають занедбані особняки на вулиці Січових Стрільців у Дніпрі: багато бруду, землі та дерева в цеглинах (ФОТО)

Якщо минаючи арку в будинку Гольдштейн ще можна пройти до найближчих будівель, то в арку будинку Когана заходити просто страшно – там сміття, бруд і проглядається пустир.

Новости Днепра про Як за фасадом виглядають занедбані особняки на вулиці Січових Стрільців у Дніпрі: багато бруду, землі та дерева в цеглинах (ФОТО)

Ось уже понад 20 років будівлі стоять і потихеньку розвалюються.

 

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Новости Днепра про Як за фасадом виглядають занедбані особняки на вулиці Січових Стрільців у Дніпрі: багато бруду, землі та дерева в цеглинах (ФОТО)Українська Новости Днепра про Як за фасадом виглядають занедбані особняки на вулиці Січових Стрільців у Дніпрі: багато бруду, землі та дерева в цеглинах (ФОТО)Русский

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