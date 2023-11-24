Как за фасадом выглядят заброшенные особняки на улице Сечевых Стрельцов в Днепре: много грязи, земли и деревья в кирпичах (ФОТО)

На улице Сечевых Стрельцов в Днепре есть целый квартал разрушенных старинных домов. Все они были построены примерно в одно и тоже время – в начале прошлого века. И все они сейчас разрушены до такой степени, что от зданий осталась только часть коробки фасада.

Журналисты dnepr.info решили узнать, как сейчас выглядят разрушенные старинные дома в Днепре на улице Сечевых Стрельцов.

Еще в начале 2000-х в этих зданиях жили люди, но позже они были признаны аварийными и их расселили. Дома хоть и являются памятниками архитектуры, но пребывают в очень плачевном состоянии.

Так, одним из домов от которого практически ничего не осталось является дом Когана. Он был построен в 1990-м году. Высота его была три этажа, дом считался доходным.

Тут были очень дорогие квартиры.

Но сегодня от дома осталась фактически одна стена. Внутри территории, что когда-то была комнатами растут деревья, валяется мусор.

Если бы не груды земли – то остатки фасада скорее всего завалились бы.

На фасаде еще можно рассмотреть некогда красивую кирпичную отделку.

После Второй мировой войны тут обустроили коммунальные квартиры. Помещения тут были очень просторными.

По соседству с домом Когана находится дом Гольдштейн – еще один бывший доходный дом от которого остался только фасад. Его построили в 1899 году.

В здании было 8 пятикомнатных квартир, лавка, квартира владельца и каменный флигель.

После Второй мировой войны оно превратилось в коммуналку.

Жильцов расселили еще в начале 1990-х — дом был признан аварийным и его хотели реконструировать. От дома осталась одна стена.

Если минуя арку в доме Гольдштейн еще можно пройти к близстоящим зданиям, то в арку дома Когана заходить просто страшно – там полно мусора, грязи и просматривается пустырь.

Вот уже более 20 лет здания стоят и потихоньку разваливаются.

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