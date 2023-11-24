Как за фасадом выглядят заброшенные особняки на улице Сечевых Стрельцов в Днепре: много грязи, земли и деревья в кирпичах (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили узнать, как сейчас выглядят разрушенные старинные дома в Днепре на улице Сечевых Стрельцов.
Еще в начале 2000-х в этих зданиях жили люди, но позже они были признаны аварийными и их расселили. Дома хоть и являются памятниками архитектуры, но пребывают в очень плачевном состоянии.
Так, одним из домов от которого практически ничего не осталось является дом Когана. Он был построен в 1990-м году. Высота его была три этажа, дом считался доходным.
Тут были очень дорогие квартиры.
Но сегодня от дома осталась фактически одна стена. Внутри территории, что когда-то была комнатами растут деревья, валяется мусор.
Если бы не груды земли – то остатки фасада скорее всего завалились бы.
На фасаде еще можно рассмотреть некогда красивую кирпичную отделку.
После Второй мировой войны тут обустроили коммунальные квартиры. Помещения тут были очень просторными.
По соседству с домом Когана находится дом Гольдштейн – еще один бывший доходный дом от которого остался только фасад. Его построили в 1899 году.
В здании было 8 пятикомнатных квартир, лавка, квартира владельца и каменный флигель.
После Второй мировой войны оно превратилось в коммуналку.
Жильцов расселили еще в начале 1990-х — дом был признан аварийным и его хотели реконструировать. От дома осталась одна стена.
Если минуя арку в доме Гольдштейн еще можно пройти к близстоящим зданиям, то в арку дома Когана заходить просто страшно – там полно мусора, грязи и просматривается пустырь.
Вот уже более 20 лет здания стоят и потихоньку разваливаются.
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