Похож на карусель и без стаканов: как в Днепре выглядели автоматы с газ-водой (ФОТО)

В Днепре до 1990-х годов было очень много автоматов с газированной водой и сиропом. Размещались они по всему городу. Но в части из них не было стаканов, поэтому все любители пить воду из автомата носили стаканы с собой. Последний автомат с газировкой исчез из Днепра в 2013-м году.

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядели автоматы с водой в Днепре.

После окончания Второй мировой войны на улицах Днепра стали массово появляться автоматы с газированной водой. По желанию в газировку можно было добавить сладкий сироп. Размещались такие автоматы в местах гуляниях людей – в парках, скверах, на центральных проспектах, вокзалах и остановках транспорта.

Пластиковых стаканчиков тогда еще не было – использовали граненные, стеклянные. В летнее время к таким автоматам всегда была очередь –вода стоила очень дешево.

Некоторые брезговали пить из общих стаканов и всегда носили с собой свой личный стаканчик. Сначала граненый, а в конце 1960-х в Днепре появились первые пластиковые складные «походные» стаканы – вот их и клали в карман или сумку. Такие стаканы занимали очень мало места.

Иногда из таких автоматов стаканы просто пропадали. Чтобы избежать таких случаев, граненный стакан просто «привязывали» толстой проволокой к автомату. «Цепь» не позволяла далеко отойти от автомата с газировкой, она была ровно такой длины, чтобы взрослый человек мог выпить воды и поставить стакан на место.

Иногда автоматы с водой размещались стройным рядом возле остановки или другого общественного места, а иногда напоминали небольшое архитектурное произведение. Над ними в вечернее время сияли неоновые надписи, сообщая всем желающим, что тут можно купить стакан воды.

Автоматы с водой были красного, а позже – серого цвета. Стояли сразу несколько в ряд.

К началу 1990-х годов автоматы стали постепенно исчезать из города. Дольше всего они продержались возле ЦУМа – там они исчезли к концу 1990-х годов и возле моста на Монастырский остров – еще в 2013 там стоял автомат и на выбор можно было выпить просто воды – стакан стоил 3 грн, либо воды с сиропом – за 4 грн.

фото: С. Мушенок, В. Рязанов, А. Александров, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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