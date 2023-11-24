Похож на карусель и без стаканов: как в Днепре выглядели автоматы с газ-водой (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядели автоматы с водой в Днепре.
После окончания Второй мировой войны на улицах Днепра стали массово появляться автоматы с газированной водой. По желанию в газировку можно было добавить сладкий сироп. Размещались такие автоматы в местах гуляниях людей – в парках, скверах, на центральных проспектах, вокзалах и остановках транспорта.
Пластиковых стаканчиков тогда еще не было – использовали граненные, стеклянные. В летнее время к таким автоматам всегда была очередь –вода стоила очень дешево.
Некоторые брезговали пить из общих стаканов и всегда носили с собой свой личный стаканчик. Сначала граненый, а в конце 1960-х в Днепре появились первые пластиковые складные «походные» стаканы – вот их и клали в карман или сумку. Такие стаканы занимали очень мало места.
Иногда из таких автоматов стаканы просто пропадали. Чтобы избежать таких случаев, граненный стакан просто «привязывали» толстой проволокой к автомату. «Цепь» не позволяла далеко отойти от автомата с газировкой, она была ровно такой длины, чтобы взрослый человек мог выпить воды и поставить стакан на место.
Иногда автоматы с водой размещались стройным рядом возле остановки или другого общественного места, а иногда напоминали небольшое архитектурное произведение. Над ними в вечернее время сияли неоновые надписи, сообщая всем желающим, что тут можно купить стакан воды.
Автоматы с водой были красного, а позже – серого цвета. Стояли сразу несколько в ряд.
К началу 1990-х годов автоматы стали постепенно исчезать из города. Дольше всего они продержались возле ЦУМа – там они исчезли к концу 1990-х годов и возле моста на Монастырский остров – еще в 2013 там стоял автомат и на выбор можно было выпить просто воды – стакан стоил 3 грн, либо воды с сиропом – за 4 грн.
фото: С. Мушенок, В. Рязанов, А. Александров, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»
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