Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Похож на карусель и без стаканов: как в Днепре выглядели автоматы с газ-водой (ФОТО)

Похож на карусель и без стаканов: как в Днепре выглядели автоматы с газ-водой (ФОТО)

Сегодня 12:38
просмотров

В Днепре до 1990-х годов было очень много автоматов с газированной водой и сиропом. Размещались они по всему городу. Но в части из них не было стаканов, поэтому все любители пить воду из автомата носили стаканы с собой. Последний автомат с газировкой исчез из Днепра в 2013-м году. 

Новости Днепра про Похож на карусель и без стаканов: как в Днепре выглядели автоматы с газ-водой (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядели автоматы с водой в Днепре.

После окончания Второй мировой войны на улицах Днепра стали массово появляться автоматы с газированной водой. По желанию в газировку можно было добавить сладкий сироп. Размещались такие автоматы в местах гуляниях людей – в парках, скверах, на центральных проспектах, вокзалах и остановках транспорта.

Пластиковых стаканчиков тогда еще не было – использовали граненные, стеклянные. В летнее время к таким автоматам всегда была очередь –вода стоила очень дешево.

Некоторые брезговали пить из общих стаканов и всегда носили с собой свой личный стаканчик. Сначала граненый, а в конце 1960-х в Днепре появились первые пластиковые складные «походные» стаканы – вот их и клали в карман или сумку. Такие стаканы занимали очень мало места.

Новости Днепра про Похож на карусель и без стаканов: как в Днепре выглядели автоматы с газ-водой (ФОТО)

Иногда из таких автоматов стаканы просто пропадали. Чтобы избежать таких случаев, граненный стакан просто «привязывали» толстой проволокой к автомату. «Цепь» не позволяла далеко отойти от автомата с газировкой, она была ровно такой длины, чтобы взрослый человек мог выпить воды и поставить стакан на место.

Иногда автоматы с водой размещались стройным рядом возле остановки или другого общественного места, а иногда напоминали небольшое архитектурное произведение. Над ними в вечернее время сияли неоновые надписи, сообщая всем желающим, что тут можно купить стакан воды.

Автоматы с водой были красного, а позже – серого цвета. Стояли сразу несколько в ряд.

Новости Днепра про Похож на карусель и без стаканов: как в Днепре выглядели автоматы с газ-водой (ФОТО)

К началу 1990-х годов автоматы стали постепенно исчезать из города. Дольше всего они продержались возле ЦУМа – там они исчезли к концу 1990-х годов и возле моста на Монастырский остров – еще в 2013 там стоял автомат и на выбор можно было выпить просто воды – стакан стоил 3 грн, либо воды с сиропом – за 4 грн.

фото: С. Мушенок, В. Рязанов, А. Александров, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

 

 

Читайте также:

Новости Днепра про Похож на карусель и без стаканов: как в Днепре выглядели автоматы с газ-водой (ФОТО)Українська Новости Днепра про Похож на карусель и без стаканов: как в Днепре выглядели автоматы с газ-водой (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре разоблачили «Остапа Бендера», который, будучи солдатом, получал офицерскую зарплату
Новости Днепра
Сегодня 11:33
В Днепре разоблачили «Остапа Бендера», который, будучи солдатом, получал офицерскую зарплату

В Днепре разоблачили фальшивого офицера.

В реанимации в Днепре после ранения скончался чемпион мира по кикбоксингу: что известно о спортсмене
Новости Днепра
Сегодня 10:38
В реанимации в Днепре после ранения скончался чемпион мира по кикбоксингу: что известно о спортсмене

Сергей Лысюк взорвался на мини в Донецком направлении.

В больнице Днепра умер чемпион мира по кикбоксингу Сергей Лысюк: подорвался на мине, выполняя боевое задание
Новости Днепра
Сегодня 07:20
В больнице Днепра умер чемпион мира по кикбоксингу Сергей Лысюк: подорвался на мине, выполняя боевое задание

Вечная слава Герою!

Сегодня в Днепре будут выключать свет: список адресов
Новости Днепра
Сегодня 06:55
Сегодня в Днепре будут выключать свет: список адресов

Света не будет с 8:00 до 17:00!

Последние новости

В Днепре разоблачили «Остапа Бендера», который, будучи солдатом, получал офицерскую зарплату
В Днепре разоблачили «Остапа Бендера», который, будучи солдатом, получал офицерскую зарплату

В Днепре разоблачили фальшивого офицера.

Сегодня 11:33
2
просмотров
В реанимации в Днепре после ранения скончался чемпион мира по кикбоксингу: что известно о спортсмене
В реанимации в Днепре после ранения скончался чемпион мира по кикбоксингу: что известно о спортсмене

Сергей Лысюк взорвался на мини в Донецком направлении.

Сегодня 10:38
4
просмотров
В Днепре цены на клубнику, малину и голубику бьют рекорды: от тысячи гривен за кг
В Днепре цены на клубнику, малину и голубику бьют рекорды: от тысячи гривен за кг

Это шок...

Сегодня 10:00
8
просмотров
На Днепропетровщине вспыхнул масштабный пожар: погиб человек
На Днепропетровщине вспыхнул масштабный пожар: погиб человек

Площадь возгорания составила 150 кв. м.

Сегодня 09:34
5
просмотров
Спортсмен из Днепра завоевал золото, серебро и бронзу на международных соревнованиях по гимнастике
Спортсмен из Днепра завоевал золото, серебро и бронзу на международных соревнованиях по гимнастике

Поздравляем!

Сегодня 09:00
5
просмотров
На Днепропетровщине сегодня запланированы взрывы: что произошло
На Днепропетровщине сегодня запланированы взрывы: что произошло

Без паники!

Сегодня 08:30
3
просмотров
В Днепре на Отечественной сбили 17-летнюю девушку: перебегала дорогу в неположенном месте
В Днепре на Отечественной сбили 17-летнюю девушку: перебегала дорогу в неположенном месте

Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах!

Сегодня 08:00
7
просмотров
В больнице Днепра умер чемпион мира по кикбоксингу Сергей Лысюк: подорвался на мине, выполняя боевое задание
В больнице Днепра умер чемпион мира по кикбоксингу Сергей Лысюк: подорвался на мине, выполняя боевое задание

Вечная слава Герою!

Сегодня 07:20
5
просмотров
Сегодня в Днепре будут выключать свет: список адресов
Сегодня в Днепре будут выключать свет: список адресов

Света не будет с 8:00 до 17:00!

Сегодня 06:55
7
просмотров
Погода на 24 ноября: в Днепре ожидается дождь
Погода на 24 ноября: в Днепре ожидается дождь

Захватите с собой зонт!

Сегодня 06:15
7
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх