Как тебе такое, Илон Маск: в Днепре появилась самодельная зарядная станция для электрокаров (ФОТО)

Жители Днепра продолжают проявлять свою креативность. В этот раз на Красном Камне построили самодельную зарядную станцию для электрокаров.
Об этом рассказали днепряне в телеграмм-канале «ХД».
По словам горожан, электропровод спустили вниз и повесили на дерево. Известно, что «зарядная станция» появилась во дворе многоэтажек по улице Кондратюка, 7 и Кондратюка, 11, а также возле школы №96.
На сколько это любительское изобретение эффективно – неизвестно. На фото та самая зарядная станция.
Отметим, это не в первый раз, когда жители Днепра придумывают чудо-устройства. Ранее на окне многоэтажки заметили солнечную батарею. Это был вакуумный солнечный коллектор, используемый для подогрева воды.
Читайте также:
Автор:
Многие из жителей Днепра что-то коллекционировали в детстве или продолжают…
Учитывайте эту информацию!
У Дніпрі чоловік погрожував містянам зброєю.
В Днепре тушили пожар в частном доме.
Многие из жителей Днепра что-то коллекционировали в детстве или продолжают собирать сейчас. Коллекционирование – это одновременно азарт поиска нового экспоната и радость от пополнения коллекции. Но бывает так, что все, что собиралось в течение нескольких лет выставляют на продажу. Новому…
Учитывайте эту информацию!
Пограничники предупредили о возможных проблемах на границе с Польшей, Словакией и Венгрией.
У Дніпрі чоловік погрожував містянам зброєю.
В Днепре тушили пожар в частном доме.
Кабмин избрал нового директора НАБУ.
Сегодня в приложении «Дія» завершился опрос по поводу Дня 8 марта: оставлять его выходным или сделать рабочим. Большинство опрошенных – почти 62% ответили, что хотят, чтобы этот день остался выходным. Журналисты dnepr.info решили вспомнить историю происхождения Международного женского дня.
Несмотря на ужасы войны и постоянное психологическое давление страны-террористки России днепряне остаются непоколебимыми и готовы и дальше стоять бок о бок ради Украинской Победы.
В Днепре во время открытия юрты несокрушимости все желающие смогут попробовать традиционное казахское лакомство.
Жители Днепропетровщины, которые из-за агрессии россии потеряли родного человека, могут получить 300 тысяч гривен.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!