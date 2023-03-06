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  • Как тебе такое, Илон Маск: в Днепре появилась самодельная зарядная станция для электрокаров (ФОТО)

Как тебе такое, Илон Маск: в Днепре появилась самодельная зарядная станция для электрокаров (ФОТО)

Сегодня 17:30
просмотров

На Красном Камне появилась любительская зарядная станция для электрокаров.

Новости Днепра про Как тебе такое, Илон Маск: в Днепре появилась самодельная зарядная станция для электрокаров (ФОТО)

Жители Днепра продолжают проявлять свою креативность. В этот раз на Красном Камне построили самодельную зарядную станцию для электрокаров.

Об этом рассказали днепряне в телеграмм-канале «ХД».

По словам горожан, электропровод спустили вниз и повесили на дерево. Известно, что «зарядная станция» появилась во дворе многоэтажек по улице Кондратюка, 7 и Кондратюка, 11, а также возле школы №96.

На сколько это любительское изобретение эффективно – неизвестно. На фото та самая зарядная станция.

Новости Днепра про Как тебе такое, Илон Маск: в Днепре появилась самодельная зарядная станция для электрокаров (ФОТО)

Новости Днепра про Как тебе такое, Илон Маск: в Днепре появилась самодельная зарядная станция для электрокаров (ФОТО)

Отметим, это не в первый раз, когда жители Днепра придумывают чудо-устройства. Ранее на окне многоэтажки заметили солнечную батарею. Это был вакуумный солнечный коллектор, используемый для подогрева воды.

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Новости Днепра про Как тебе такое, Илон Маск: в Днепре появилась самодельная зарядная станция для электрокаров (ФОТО)Українська Новости Днепра про Как тебе такое, Илон Маск: в Днепре появилась самодельная зарядная станция для электрокаров (ФОТО)Русский

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