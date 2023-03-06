Як тобі таке, Ілоне Маску: у Дніпрі з’явилася саморобна зарядна станція для електрокарів (ФОТО)

Мешканці Дніпра продовжують проявляти свою креативність. Цього разу на Червоному Камені спорудили саморобну зарядну станцію для електрокарів.
Про це розповіли дніпряни в телеграм-каналі “ХД”.
За словами містян, електродріт спустили вниз та повісили на дерево. Відомо, що “зарядна станція” з’явилася у дворі багатоповерхівок на вулиці Кондратюка, 7 та Кондратюка, 11, а також біля школи №96.
На скільки цей аматорський винахід ефективний – невідомо. На фото та сама зарядна станція.
Зазначимо, це не вперше, коли мешканці Дніпра вигадують диво-пристрої. Раніше на вікні багатоповерхівки помітили сонячну батарею. Це був вакуумний сонячний колектор, який використовують для підігріву води.
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