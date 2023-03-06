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  • Як тобі таке, Ілоне Маску: у Дніпрі з’явилася саморобна зарядна станція для електрокарів (ФОТО)

Як тобі таке, Ілоне Маску: у Дніпрі з’явилася саморобна зарядна станція для електрокарів (ФОТО)

Сьогодні 17:30
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На Червоному Камені з'явилася аматорська зарядна станція для електрокарів.

Новости Днепра про Як тобі таке, Ілоне Маску: у Дніпрі з'явилася саморобна зарядна станція для електрокарів (ФОТО)

Мешканці Дніпра продовжують проявляти свою креативність. Цього разу на Червоному Камені спорудили саморобну зарядну станцію для електрокарів.

Про це розповіли дніпряни в телеграм-каналі “ХД”. 

За словами містян, електродріт спустили вниз та повісили на дерево. Відомо, що “зарядна станція” з’явилася у дворі багатоповерхівок на вулиці Кондратюка, 7 та Кондратюка, 11, а також біля школи №96. 

На скільки цей аматорський винахід ефективний – невідомо. На фото та сама зарядна станція.

Новости Днепра про Як тобі таке, Ілоне Маску: у Дніпрі з'явилася саморобна зарядна станція для електрокарів (ФОТО)

Новости Днепра про Як тобі таке, Ілоне Маску: у Дніпрі з'явилася саморобна зарядна станція для електрокарів (ФОТО)

Зазначимо, це не вперше, коли мешканці Дніпра вигадують диво-пристрої. Раніше на вікні багатоповерхівки помітили сонячну батарею. Це був вакуумний сонячний колектор, який використовують для підігріву води.

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Новости Днепра про Як тобі таке, Ілоне Маску: у Дніпрі з'явилася саморобна зарядна станція для електрокарів (ФОТО)Українська

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