Як тобі таке, Ілоне Маску: у Дніпрі з’явилася саморобна зарядна станція для електрокарів (ФОТО)

На Червоному Камені з'явилася аматорська зарядна станція для електрокарів.

Мешканці Дніпра продовжують проявляти свою креативність. Цього разу на Червоному Камені спорудили саморобну зарядну станцію для електрокарів.

Про це розповіли дніпряни в телеграм-каналі “ХД”.

За словами містян, електродріт спустили вниз та повісили на дерево. Відомо, що “зарядна станція” з’явилася у дворі багатоповерхівок на вулиці Кондратюка, 7 та Кондратюка, 11, а також біля школи №96.

На скільки цей аматорський винахід ефективний – невідомо. На фото та сама зарядна станція.

Зазначимо, це не вперше, коли мешканці Дніпра вигадують диво-пристрої. Раніше на вікні багатоповерхівки помітили сонячну батарею. Це був вакуумний сонячний колектор, який використовують для підігріву води.

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