Схожий на санчата або сонячну батарею: у Дніпрі у вікні багатоповерхівки помітили дивний пристрій

У вікні багатоповерхівки в Дніпрі помітили диво-пристрій.

На вікні багатоповерхівки на вулиці Осінній, 9А помітили дивний пристрій.

Як тобі таке, Ілон Маск? – підписали фото дніпряни в телеграм-каналі “ХД”

З першого погляду конструкція нагадує чи то санчата, чи то сонячну батарею. Що це таке достеменно знають тільки власники квартири, але гугл нам підказав, що це може бути або сонячний колектор, або хитромудра система нагріву води, яка використовує сонячну енергію.

Зазвичай такі встановлюють на дачах або в приватному секторі, але дніпряни народ креативний, тому вирішили використовувати зелені джерела енергії в багатоквартирному будинку.

Ось так виглядає вакуумний сонячний колектор. Це конструкція, яка складається з низки ваккумних трубок (вони часто зроблені з міді), які об’єднані між собою за допомогою вузла-теплозбірника. Візуально такий пристрій нагадує радіаторну батарею та має схожий принцип роботи.

Зазвичай його використовують в побутових або промислових масштабах для нагріву води.

Не знаємо як Ілон Маск, але прихильники альтернативних джерел енергії були б в захваті.

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